Se unen para lanzar «Enamorado yo de ti»

El dúo musical infantil venezolano Pillín y Semillín, radicados en Chile desde el 2019, lanzan la nueva versión del clásico «Enamorada yo de ti», popularizado por las queridas Payasitas Nifu Nifa en los años 90.

Este sencillo, con letra y música de Rudy La Scala, es una adaptación vibrante al género merengue electrónico, un guiño nostálgico a la infancia de muchas generaciones que crecieron disfrutando de la música de Manolo Malpica, conocido cariñosamente como «Semillita».

Manuel Malpica (Pillín) y Renaldo Cory Malpica (Semillín), son los hijos del emblemático humorista y cantante infantil antes mencionado.

Sin duda, su legado continúa brillando con fuerza a través de este proyecto musical, que busca preservar y revitalizar la esencia de la música infantil venezolana en el mundo.

Mientras que Gianna Lodi, la famosa payasita de la peluca rosada, directora y fundadora de ésta agrupación acompañan a Pillin y Semillin como intérprete invitada a esta colaboración infantil mágica.

La producción musical y los arreglos de este tema han sido realizados por el ganador del Grammy Enghel Mata, un talentoso artista venezolano que ha tomado las riendas de la dirección sonora en Latinoamérica.

La ejecución de instrumentos también corre a cargo de Mata, quien, junto a un destacable equipo de coristas que incluye a Roxanna Vecchio, Gianna Lodi, Renaldo Malpica, Manuel Malpica, Mariana Mata y Gabriel Mata, le otorgan un toque fresco y contundente a la interpretación.

La labor de grabación ha sido ejecutada en la ciudad de Santiago de Chile y El Maestro Arturo Cabrera Brambilla en Miami, asegurando que cada nota y cada acorde queden perfectamente capturados en el estudio.

Un álbum cargado de emociones

El álbum titulado «Pillín y Semillín para grandes y chicos» es un producto de SEMILLITA Records Producciones y distribuido por El Corillo Inc, un sello discográfico con sede en United States, España y Venezuela que apoya a los nuevos talentos y ahora en la música infantil, solidificando el compromiso de la familia Malpica con el entretenimiento sanamente divertido.

El videoclip de este material audiovisual fue grabado y producido bajo el mando de 5toFilm y su productor Charly Barcero en Santiago de Chile.

Desde su lanzamiento, «Enamorado yo de ti» está disponible en el canal oficial de Youtube Pillin y Semillin TV y en todas las plataformas digitales, lo que permite que tanto los antiguos fanáticos de este icónico tema como las nuevas generaciones disfruten de esta renovada versión.

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