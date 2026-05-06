Emiten dictamen favorable para diputados del exterior sin definir número de escaños

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ElSalvador–La Comisión Política de la Asamblea Legislativa de El Salvador emitió dictamen favorable para ratificar una reforma constitucional que permitiría a la diáspora salvadoreña contar con representación directa en el órgano legislativo.

La iniciativa plantea modificar el artículo 79 de la Constitución para crear una circunscripción electoral en el exterior, habilitando a salvadoreños fuera del país a postularse como candidatos a diputados y elegir directamente a sus representantes a partir de las elecciones de 2027.

Reforma en proceso de ratificación

La modificación ya fue aprobada en una plenaria anterior y ahora se encuentra en fase de ratificación. De recibir el aval definitivo del pleno, se establecería formalmente el mecanismo para integrar escaños destinados a la diáspora.

Según lo discutido en la comisión, esta nueva representación no implicaría necesariamente un aumento en el número total de diputados, que actualmente es de 60. La distribución de escaños se definiría posteriormente en reformas al Código Electoral, bajo criterios de proporcionalidad basados en el padrón electoral.

Con la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Extranjero, vigente desde 2022, los salvadoreños en el exterior participaron en los comicios de 2024. Sin embargo, quienes votaron de forma remota fueron asignados a diputados del departamento de San Salvador, sin representación directa de su lugar de origen o residencia.

La reforma busca corregir ese esquema, permitiendo que los connacionales con dirección en el exterior registrada en su Documento Único de Identidad (DUI) voten por candidatos propios de esta nueva circunscripción.

Diputados de la bancada de Nuevas Ideas señalaron que aún no se ha determinado cuántos escaños corresponderán a la representación exterior ni el mecanismo específico de elección. Estos aspectos serán abordados en una etapa posterior mediante cambios a leyes secundarias.

De acuerdo con datos del registro electoral, la diáspora salvadoreña supera los 960 mil ciudadanos, cifra que podría influir en la asignación proporcional de escaños frente a la población residente en el territorio nacional.

El presidente del órgano legislativo, Ernesto Castro, ha indicado que la propuesta surge a iniciativa del presidente Nayib Bukele y que existe consenso en avanzar hacia una representación directa de la diáspora.

Por su parte, legisladores oficialistas sostienen que en esta fase únicamente se ratifica la reforma constitucional, mientras que los detalles técnicos —como número de diputados y distribución de escaños— serán definidos posteriormente.

En paralelo, la Asamblea ha impulsado otras modificaciones constitucionales en materia penal y electoral. Según diputados oficialistas, el conjunto de reformas podría sumar hasta ocho cambios avalados en el actual periodo legislativo.

La posible ratificación de esta reforma marcaría un paso adicional en la participación política de los salvadoreños en el exterior, cuya representación directa aún está en proceso de definición normativa.

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