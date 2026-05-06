Embajada de EE. UU. desmiente supuesto programa de visa sin oferta laboral que circula en redes

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ElSalvador–La Embajada de Estados Unidos en El Salvador alertó sobre la circulación de un video en redes sociales que promueve un supuesto programa de “visa de trabajo virtual” sin necesidad de contar con una oferta laboral ni realizar entrevista consular.

De acuerdo con la sede diplomática, el contenido asegura que este mecanismo estaría disponible a partir de abril de 2026 y que permitiría gestionar el trámite de forma rápida y accesible. Sin embargo, la Embajada aclaró que dicha información es falsa y que no existe ningún programa oficial con esas características.

“La información difundida no cuenta con respaldo oficial. Los procesos de solicitud de visas para Estados Unidos mantienen sus requisitos habituales”, indicó la representación diplomática.

Además, señaló que la publicación carece de elementos clave como fuentes oficiales, requisitos formales, canales institucionales o condiciones específicas, lo que evidencia la falta de verificación del contenido.

Ante este tipo de casos, la Embajada exhortó a la población a consultar únicamente fuentes oficiales antes de creer o compartir información relacionada con trámites migratorios.

Los canales oficiales de la Embajada de Estados Unidos en El Salvador incluyen su sitio web y sus cuentas verificadas en redes sociales, donde se publica información actualizada sobre procesos consulares y requisitos de visas.

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