En el mes del amor y la amistad Chemán, El Sultán estrena Nuestra Amistad

Chemán “El Sultán” sigue apostando al mercado internacional y continúa explotando su carrera musical en los Estados Unidos ahora con su nuevo lanzamiento “Nuestra amistad”, un merenguetón estará disponible en todas las plataformas desde el próximo 10 de febrero y con el que busca encender la pista en esta temporada.

“Una amistad se puede fracturar por cualquier razón, pero la vida siempre da una oportunidad de repararla y fortalecerla… Esta canción quiere ser un punto de partida para la reconciliación con un mensaje reflexivo que invita a valorar lo que es una amistad verdadera”, indicó el artista venezolano, quien comparte el crédito en la letra con el productor Lenis Piñango Oropeza.

Para esta producción, “Cheman” contó con la colaboración de José Ángel Castillo en la producción musical y de Víctor Fernández en la mezcla y masterización, logrando un sonido ideal para poner a bailar.

“Nuestra Amistad” contará con un videoclip realizado con las nuevas tendencias tecnológicas en inteligencia artificial producido por Henyer Lara (Yoto Films) y estará disponible en YouTube desde el 10 de febrero.

