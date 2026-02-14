Thalía superestrella global presenta una nueva versión de “ Dancing Queen

Crédito de Foto: Enrique Vega

Thalia , superestrella global e ícono indiscutible de la música latina, presento el 13 de febrero una nueva versión de “ Dancing Queen ”, el clásico atemporal del legendario grupo ABBA y uno de los himnos más icónicos del pop mundial, reinventado en una explosiva celebración de cumbia llena de ritmo, sabor latino y pura alegría. “Dancing Queen” ya está disponible en todas las plataformas digitales.

Con esta nueva versión, Thalia lleva “Dancing Queen” a un universo sonoro completamente distinto, fusionando la cadencia de la cumbia con una energía festiva y un guiño en espanglish que conecta generaciones y culturas. El resultado es una canción luminosa, contagiosa y pensada para disfrutarse sin reservas, reafirmando su capacidad de reinventarse sin perder su esencia.

Este lanzamiento forma parte de la nueva etapa creativa que Thalia viene construyendo y anticipa lo que será su próximo proyecto musical, una propuesta que celebra la libertad, el goce y la conexión emocional a través de la música, y que se irá revelando poco a poco en los próximos meses.

«‘ Dancing Queen’ representa ese mundo donde todas somos reinas. Es una canción para soltarnos, para brillar sin permiso y para recordarnos que la alegría también es una forma de poder. Llevarla a mi universo fue muy divertido y deseo que la disfruten y la bailen sintiéndose libres, seguras y celebradas, tal como yo la viví al crearla. » – Thalía

Como parte de este lanzamiento, Thalia presentará por primera vez “Dancing Queen” en vivo durante Premio Lo Nuestro 2026 , una noche especialmente significativa para la artista, ya que regresa como anfitriona del galardón por cuarta ocasión, reafirmando su vínculo histórico con el escenario y con el público que la ha acompañado a lo largo de su carrera.

Además de su rol como conductora, Thalía cuenta este año con dos nominaciones a Mejor Colaboración Femenina junto a Ha*Ash por “Amiga Date Cuenta”, y Colaboración del Año – Música Mexicana junto a Los Ángeles Azules por “Yo Me Lo Busqué”, consolidando una vez más su presencia y vigencia dentro de la música latina.

Este estreno llega en un momento especialmente activo para Thalía, quien también forma parte del elenco de The CEO Club , la nueva serie de Prime Video que se estrena el próximo 23 de febrero. Con más de tres décadas de trayectoria, Thalía continúa demostrando por qué es una figura esencial de la cultura latina, es una artista que evoluciona, se divierte, conecta con nuevas audiencias y transforma clásicos en experiencias actuales.

