Encargada de Negocios de EE. UU. conoce operaciones de STORM en el Golfo de Fonseca

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ElSalvador–La encargada de Negocios de Estados Unidos en El Salvador, Naomi Fellows, realizó un recorrido por el Golfo de Fonseca junto a la división STORM de la Policía Nacional Civil (PNC), como parte de su agenda oficial en la zona oriental del país.

Durante la visita, la diplomática conoció las labores de vigilancia marítima y las acciones de combate al narcotráfico que ejecuta esta unidad en la franja costera. Según información compartida por la Embajada de Estados Unidos, estas operaciones son consideradas clave para la seguridad en la región.

La actividad formó parte de una serie de encuentros desarrollados por Fellows en el oriente del país. Previamente, sostuvo una reunión con voluntarios del Cuerpo de Paz, quienes expusieron proyectos enfocados en comunidades rurales, orientados a mejorar condiciones de vida y fortalecer el liderazgo local.

Asimismo, en San Miguel, la funcionaria se reunió con exbecarios y participantes de programas del Departamento de Estado, quienes compartieron experiencias vinculadas al desarrollo e innovación en sus comunidades tras su paso por Estados Unidos.

La visita se enmarca en la cooperación bilateral en materia de مكافحة al narcotráfico entre El Salvador y Estados Unidos. En diciembre pasado, Fellows encabezó la entrega de equipo especializado valorado en aproximadamente $500,000 a la PNC.

El donativo incluyó botes inflables, motores fuera de borda, vehículos tipo pick-up y dispositivos para la identificación de sustancias ilícitas. Este apoyo fue canalizado a través de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado, beneficiando a la División Antinarcóticos y a la unidad costera STORM.

En esa ocasión, la diplomática destacó los resultados operativos de la unidad en las costas salvadoreñas y subrayó la importancia de la cooperación entre ambos países en el combate al crimen transnacional.

Fellows asumió como encargada de Negocios tras su llegada al país en agosto de 2025, como parte de su trayectoria dentro del Departamento de Estado de Estados Unidos.

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