Protección Civil activa comisión especial para reforzar control de incendios

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ElSalvador–La Dirección General de Protección Civil anunció la creación de una comisión especial orientada al manejo y control de incendios, en respuesta al incremento registrados en el país, especialmente en zonas de maleza seca.

El director de la institución, Luis Amaya, informó que esta estructura busca fortalecer la coordinación interinstitucional y mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias relacionadas con incendios.

La comisión está integrada por diversas entidades, entre ellas la Policía Nacional Civil (PNC), la Fuerza Armada, el Cuerpo de Bomberos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), así como autoridades de Protección Civil y representantes de sectores productivos como asociaciones de ganaderos.

Según el funcionario, el objetivo no se limita a la extinción de incendios, sino que incluye acciones más amplias para el control del fuego, con participación de comisiones municipales y comunales en todo el territorio.

Amaya también señaló que persisten prácticas de quema controlada que han derivado en incidentes de riesgo. Como referencia, mencionó un caso ocurrido en 2025 en Aguilares, donde un incendio en un cañal estuvo cerca de propagarse hacia un centro comercial y causó daños materiales.

Hasta el 24 de marzo, las autoridades contabilizaban 1,871 incendios en maleza seca y 137 incendios forestales a nivel nacional.

El titular de Protección Civil indicó que esta nueva comisión busca reforzar el trabajo territorial y dar mayor impulso a las mesas departamentales del manejo del fuego, con el fin de intensificar las acciones de prevención y control.

Además, adelantó que la institución presentaría el plan operativo para la Semana Santa 2026, el cual contempla el despliegue de al menos 70,000 elementos de seguridad y socorro en todo el país.

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