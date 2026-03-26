Trabajo realizará operativos para verificar pago de asueto en Semana Santa 2026

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ElSalvador–El Ministerio de Trabajo anunció la ejecución de un plan nacional de inspecciones durante el período de Semana Santa 2026, con el propósito de supervisar el cumplimiento de los derechos laborales, especialmente el pago del asueto remunerado en el sector privado.

El titular de la institución, Rolando Castro, informó que equipos de inspección serán desplegados desde las 14 sedes departamentales para verificar que los empleadores respeten lo establecido en el artículo 191 del Código de Trabajo.

Según lo indicado, los días jueves, viernes y sábado de la Semana Santa (2, 3 y 4 de abril) corresponden a descanso remunerado. En caso de que un trabajador deba laborar en esas fechas, la normativa establece que deberá recibir el salario completo más un pago adicional equivalente al día trabajado.

Las inspecciones tendrán mayor presencia en zonas de alta actividad económica, como San Salvador, Santa Ana y La Libertad, aunque el plan contempla cobertura a escala nacional.

El funcionario también señaló que se han habilitado mecanismos para la recepción de denuncias por posibles incumplimientos, entre ellos el centro de llamadas 130 y plataformas digitales, con el fin de que los trabajadores puedan reportar vulneraciones a sus derechos laborales.

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