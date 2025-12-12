Café salvadoreño conquista paladares en Argentina y abre nuevas oportunidades comerciales

Día a Día News

ElSalvador–Con el propósito de fortalecer la presencia del café salvadoreño en mercados internacionales, la Embajada de El Salvador en Argentina organizó una jornada de degustación dirigida a empresarios, distribuidores, catadores y expertos del sector en la ciudad de Mar del Plata.

El evento, realizado en coordinación con el Instituto Salvadoreño del Café (ISC), permitió a los asistentes conocer las cualidades de las variedades bourbon, pacas y pacamara, reconocidas por su aroma, cuerpo y sabor distintivo.

La iniciativa surgió a partir del interés de la empresa Café Cabrales, una reconocida firma argentina con 84 años de experiencia en la industria de alimentos y bebidas, que mostró disposición para explorar oportunidades de comercialización del café salvadoreño en su país.

Durante la sesión de catación, los participantes destacaron la calidad y el perfil sensorial del grano nacional, lo que refuerza el potencial del producto para posicionarse en un mercado exigente y competitivo como el argentino.

La Representación Diplomática salvadoreña señaló que este acercamiento constituye un paso importante hacia la apertura de nuevos canales de distribución y alianzas estratégicas que impulsen las exportaciones del sector cafetalero.

De consolidarse acuerdos comerciales a partir de esta experiencia, El Salvador no solo ampliará la presencia de su café en Sudamérica, sino que también fortalecerá la economía nacional mediante la generación de ingresos y oportunidades para los productores locales.

