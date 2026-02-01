Erika Barreto Ruiz explica cómo liderarse sin caer en la autoexigencia extrema

La médica y empresaria colombiana presenta su libro “Rompe tus límites: la mentalidad que transforma tu destino”.

Entre la presión del trabajo, las responsabilidades familiares y la exigencia constante de “poder con todo”, muchas personas viven en piloto automático, agotadas y sin claridad. En ese contexto, el liderazgo personal —entendido como la capacidad de dirigirse a uno mismo con conciencia— se ha convertido en una herramienta esencial para el bienestar cotidiano.

Desde su experiencia como médica, empresaria y mujer que ha sostenido múltiples roles a lo largo de su vida, Erika Barreto Ruiz propone una mirada cercana y práctica sobre cómo liderarse sin caer en la autoexigencia extrema ni en la culpa permanente. Su enfoque parte de una idea clave: la disciplina no es castigo, es una forma de autocuidado.

Este planteamiento hace parte de su libro “Rompe tus límites: la mentalidad que transforma tu destino”, una obra que invita a repensar el liderazgo personal desde la conciencia, la disciplina amable y la toma de decisiones alineadas con el bienestar. A partir de su experiencia profesional y de vida, Barreto comparte herramientas prácticas para dejar de vivir en piloto automático, recuperar claridad mental y liderarse con intención en medio de las exigencias del día a día.

“Liderarte no significa exigirte más, sino exigirte mejor. Significa aprender a decidir con claridad incluso cuando estás cansado, confundido o con miedo”, afirma Barreto.

Este enfoque se conecta con hallazgos recientes en bienestar y psicología. Un informe de la American Psychological Association (APA, 2023) sobre estrés y toma de decisiones señala que la sobrecarga mental sostenida reduce la claridad, aumenta la fatiga emocional y dificulta la toma de decisiones cotidianas, mientras que la incorporación de rutinas simples y conscientes mejora el bienestar general y la capacidad de autorregulación.

Claves para el día a día:

1-Decide antes de que el cansancio decida por ti:

Define una sola prioridad al iniciar el día. Cuando baja la energía, esa decisión previa evita actuar desde el agotamiento.

2-Usa la disciplina como estructura, no como castigo:

Horarios básicos para comer, descansar y desconectarte reducen ansiedad y liberan espacio mental.

3-Reemplaza escapes por pausas conscientes:

Cinco minutos de respiración o silencio ayudan más que revisar el celular sin control.

4-Evalúate sin juzgarte:

Al final del día pregúntate qué funcionó y qué puedes ajustar mañana. Liderarte también es aprender sin castigarte.

Uno de los mensajes centrales de esta propuesta es que el equilibrio no se alcanza haciendo más, sino tomando decisiones más conscientes. Cuando una persona se lidera con coherencia, su vida empieza a ordenarse desde adentro hacia afuera.

“Cuando te lideras con intención, el caos baja. No porque todo sea perfecto, sino porque sabes qué sí está en tus manos”, concluye Barreto. Con un lenguaje cercano y herramientas aplicables, esta propuesta se convierte en un recurso de valor para quienes buscan bienestar real, claridad mental y una forma más amable —pero firme— de vivir y decidir en el día a día.

