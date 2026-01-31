Fallece Catherine O’Hara, la inolvidable madre de “Mi pobre angelito”

Día a Día News

La actriz canadiense Catherine O’Hara, recordada mundialmente por interpretar a la madre de Kevin McCallister en la icónica saga “Mi pobre angelito”, falleció este viernes a los 71 años, según confirmó su representante a la revista Variety.

O’Hara, originaria de Ontario, Canadá, fue una de las figuras más queridas del cine y la televisión por su talento para la comedia y su carisma natural. Su papel como la desesperada madre que olvida a su hijo en Navidad la convirtió en un rostro emblemático de la cultura popular de los años noventa.

Su trayectoria artística abarcó casi cinco décadas. Además de su participación en las dos películas de “Mi pobre angelito”, destacó en “Beetlejuice”, donde volvió a brillar bajo la dirección de Tim Burton. En 2024 retomó ese universo al participar en la secuela “Beetlejuice Beetlejuice”, junto a Winona Ryder.

En los últimos años, O’Hara había sido aclamada por su interpretación de Moira Rose en la serie “Schitt’s Creek”, papel que le devolvió un enorme reconocimiento internacional. También formó parte de producciones recientes como “The Last of Us” y “The Studio”.

La noticia de su fallecimiento ha conmovido a colegas, admiradores y a toda una generación que creció con sus películas. Aún no se han dado a conocer las causas de su muerte.

Catherine O’Hara deja un legado imborrable en el cine y la televisión, con personajes que mezclaron humor, ternura y humanidad, consolidándola como una de las grandes figuras del entretenimiento contemporáneo.

Por su parte, el actor estadounidense Macaulay Culkin, quien interpretó al pequeño Kevin McCallister en Mi pobre angelito (1990), dedicó este viernes un emotivo mensaje a su madre en la ficción, Catherine O’Hara, fallecida a los 71 años.

«Mamá. Pensé que teníamos tiempo. Quería más. Quería sentarme en una silla a tu lado. Te escuché. Pero tenía mucho más que decir. Te quiero. Te veo más tarde», escribió Culkin en su cuenta de Instagram.

El actor acompañó el mensaje con un montaje de dos imágenes: una escena de la película donde ambos se miran frente a frente y una fotografía reciente tomada desde el mismo ángulo.

O’Hara, nacida en Toronto en 1954, falleció en su casa de Los Ángeles tras una breve enfermedad, según informó su representante. La actriz participó también en producciones como Beetlejuice Beetlejuice y Best in Show, además de haber protagonizado junto a Culkin las dos cintas de Mi pobre angelito (1990 y 1992), donde su papel de madre desesperada la inmortalizó en el corazón del público.

