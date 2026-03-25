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Hombre asesina a su pareja y luego se quita la vida en San Marcos

Mar 25, 2026 #ElSalvador, #Feminicidio, #Homicidio, #Pareja, #PNC, #sanmarcos, #Seguridad, #Violencia

Día a Día News

ElSalvador–Una mujer falleció la tarde del martes 24 de marzo en el distrito de San Marcos, al sur de San Salvador, luego de ser atacada con arma de fuego por su pareja, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con el reporte oficial divulgado en la red social X, la víctima fue lesionada por el hombre, quien posteriormente se quitó la vida. Las autoridades no detallaron identidades ni más circunstancias del hecho.

Con este caso, la corporación policial contabilizó ocho homicidios en lo que va de marzo de 2026, de los cuales dos corresponden a mujeres.

Los registros oficiales también indican que los hechos más recientes antes de este caso fueron reportados el 12 de marzo. Entre ellos, la muerte de un hombre de 25 años que había sido atacado con un corvo en Suchitoto días antes, por cuyo hecho fue capturado un sospechoso. Ese mismo día, se informó sobre otro homicidio en Usulután, donde un hombre de 40 años falleció tras ser atacado con arma de fuego; el caso continúa bajo investigación.

En el balance mensual, febrero cerró con cinco asesinatos, además de dos muertes atribuidas a intervenciones de agentes en presunta legítima defensa, las cuales no fueron incluidas en el conteo oficial. En enero, la PNC reportó cuatro homicidios.

En total, las autoridades registran al menos 19 asesinatos en lo que va de 2026, incluyendo los casos en los que hubo participación policial.

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