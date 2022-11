“Esta es una victoria por la que luchamos fuertemente y es histórica para los trabajadores de tiendas al menudeo”

Escucha este artículo Escucha este artículo

El Concilio de la Ciudad de Los Ángeles, encabezado por el Concejal Curren D. Price, Jr., el Presidente del Concilio Council Paul Krekorian y el Concejal Paul Koretz, votaron este martes para aprobar una ordenanza de Semana Laboral Justa que hará los horarios de trabajo más justos y garantiza más protecciones para los trabajadores de tiendas al menudeo y supermercados. La medida, que impactará a 70,000 trabajadores de tiendas al menudeo y supermercados en toda la ciudad, se espera que entre en vigor en abril del 2023.

“Ahora que entramos a la época de compras por días festivos, se nos recuerda nuestra responsabilidad de apoyar y proteger a los trabajadores de tiendas al menudeo y supermercados», dijo el concejal Curren Price. “Debemos reconocer la brecha y amplia gama de preocupaciones que enfrentan los trabajadores y poner sus necesidades por encima de las ganancias de las corporaciones. Estas nuevas regulaciones darán a los empleados –muchos de los cuales son personas de color y viven cheque tras cheque– predictibilidad, estabilidad y flexibilidad en sus horarios de trabajo al tiempo que demuestran respeto y aprecio por ellos y sus familias. Aparte de hacer lo correcto, estás protecciones harán más fácil para los angelinos balancear su trabajo y su vida familiar y hacer planes con anticipación”.

La medida, que fue introducida en el 2019 por los concejales Curren Price y Paul Koretz, entre otros concejales, y que ya ha sido aprobada en Seattle, Chicago y Nueva York, garantiza:

Aviso de 14 días de anticipación sobre los horarios de trabajo

Pago predecible por cambios de horario de último minuto y turnos cancelados

El derecho aceptar o declinar horas extras asignadas con poco tiempo de anticipación

“Periodos de descanso” obligatorios – los trabajadores tendrán un mínimo de 10 horas de descanso entre un turno y otro y se les dará pago adicional

El derecho a pedir adaptación de horarios (derecho a declinar turnos que no cumplen con el anterior requerimiento, incluso si los empleadores ofrecen pago de tiempo extra)

Los empleados recibirán un “estimado de buena fe” por sus horas de trabajo y se les ofrecerán horas adicionales antes de que trabajadores nuevos/temporales sean contratados.

“Esta es una victoria por la que luchamos fuertemente y es histórica para los trabajadores de tiendas al menudeo”, dijo Amardeep Gill, Directora de la campaña de Supermercados y Tiendas de venta al menudeo, de la Alianza por una Nueva Economía de Los Ángeles (LAANE). “Cuando lanzamos la campaña de Semana Laboral Justa de L.A. hace cinco años, vislumbramos una economía de negocios al menudeo en Los Ángeles que proporcione empleos confiables e ingresos estables para las familias trabajadoras. Hoy estamos un paso más cerca de esa realidad: los trabajadores de las tiendas al menudeo podrán finalmente planear sus presupuestos, cuidar a sus familias y lidiar con su trabajo y escuela”.

77 % de los trabajadores de L.A. tienen semanas de trabajo impredecibles, con cambios de último minuto y fluctuantes. Esto afecta su capacidad para planear con anticipación asuntos de su familia, escuela y otros compromisos. La medida de Semana Laboral Justa permitirá a los trabajadores de tiendas al menudeo y supermercados establecer una vida de trabajo estable, sustentable y predecible.

“Ha habido ocasiones que me programan para cerrar la tienda a media noche y esperan que yo regrese al día siguiente a las 6 am”, dijo Heidy Lopez, miembro del sindicato UFCW 770 y quien trabaja en Food4Less. “Esto significa que yo me voy del trabajo a las 12:30am y llego a mi casa cerca de la 1:00 de la madrugada, me levanto a las cinco de la mañana para que pueda regresar a las seis de la mañana. Luego tengo que estar alerta y enfocada y con una sonrisa en el rostro, a pesar de que física, mental y emocionalmente estoy desgastada”.

“Soy padre soltero que sostiene a 4 hijos”, dijo Oscar Beltrán, un trabajador de supermercado. “Aunque yo recibo mi horario con dos semanas de anticipación, constantemente cambia de un día para otro. La póliza de Semana Laboral Justa es crucial para los padres que trabajamos y que como yo necesitamos poder planear el cuidado de nuestros hijos”

La industria de las tiendas al menudeo y supermercados es el segundo empleador más grande en Los Ángeles. Una mayoría de trabajadores de estas tiendas provienen de comunidades de color y la mayoría se identifican como mujeres.

“Las prácticas de horarios inestables afectan negativamente a los trabajadores de primera línea de las tiendas al menudeo y supermercados de todos los sectores demográficos. Sin embargo, la gran mayoría de estos empleados son trabajadores de color y mujeres, entonces estos grupos de angelinos son desproporcionadamente impactados por las políticas de semana laboral injustas”, dijo Kathy Finn, Presidenta del Local 770 de UFCW. “Una Semana Laboral Justa permitirá a los trabajadores lograr un balance entre el trabajo y su vida personal, ser más productivos y cuidarse mejor a sí mismos, sus familias y sus comunidades”.

La próxima semana se espera una segunda lectura de la ordenanza, indicando aprobación final por parte del concilio.

