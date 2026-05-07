Estados de excepción dejan más de 7 mil capturas en Guatemala

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Guatemala–Los distintos estados de excepción implementados por el Gobierno de Bernardo Arévalo desde enero han dejado más de 7 mil capturas, miles de operativos policiales y decomisos de armas, droga y dinero en efectivo, según datos oficiales divulgados este jueves por las autoridades de seguridad.

La estrategia comenzó el pasado 18 de enero, cuando el Ejecutivo decretó estado de sitio a nivel nacional como parte de las acciones para contener la violencia y combatir estructuras criminales en varios departamentos priorizados.

De acuerdo con cifras oficiales, las fuerzas de seguridad han desarrollado más de 122 mil operativos policiales en todo el país. Sin embargo, los reportes desglosados corresponden principalmente a municipios bajo estado de prevención.

Las estadísticas acumuladas hasta el 5 de mayo detallan que durante el estado de sitio y los cinco estados de prevención ejecutados posteriormente se realizaron 12 mil 423 operativos focalizados y 2 mil 921 allanamientos.

En ese período, las autoridades contabilizaron 7 mil 522 personas detenidas. De ese total, mil 940 fueron capturadas mediante órdenes judiciales y 5 mil 295 en flagrancia. Además, 126 menores fueron remitidos a las autoridades correspondientes y otras 160 personas fueron notificadas por diferentes procesos judiciales.

Las autoridades también reportaron la captura de 252 presuntos pandilleros y 268 presuntos extorsionistas, como parte de las acciones dirigidas contra estructuras criminales vinculadas a extorsión, narcomenudeo y otros delitos.

Entre los resultados destacados figura además la recaptura de un reo identificado con los alias de “Joker” o “Bufón”, así como la desarticulación de un laboratorio utilizado para la extracción de pasta base.

Los operativos permitieron la incautación de mil 102 armas de fuego, 15 mil 655 municiones y 54 radios portátiles presuntamente utilizados para coordinar actividades ilícitas.

En materia vehicular, las fuerzas de seguridad consignaron 2 mil 522 vehículos y recuperaron 240 automotores con reporte de robo o vinculados a investigaciones. Asimismo, fueron decomisadas 10 mil 488 motocicletas y recuperadas otras 349.

Las autoridades también informaron sobre la incautación de mil 580 teléfonos celulares, evidencia que, según indicaron, fortalece investigaciones relacionadas principalmente con casos de extorsión.

En cuanto al combate al narcotráfico y narcomenudeo, los reportes oficiales detallan el decomiso de 2 mil 713 envoltorios de marihuana, 4 mil 50 envoltorios de cocaína y 4 mil 249 envoltorios de crack. Además, fueron erradicadas más de 1.6 millones de matas de marihuana y decomisados 4 mil 927 kilos de cocaína.

Las autoridades también reportaron la captura de 24 personas con fines de extradición, requeridas principalmente por delitos relacionados con narcotráfico.

Mientras continúan los operativos, el Gobierno activó un sexto estado de prevención con vigencia de 15 días, que finalizará el próximo 20 de mayo. La medida se mantiene en los departamentos de Guatemala, Izabal, Escuintla, Huehuetenango y San Marcos.

El Ejecutivo indicó que evaluará en las próximas semanas si amplía las medidas extraordinarias, en función de los resultados obtenidos y el comportamiento de los índices de violencia en las zonas priorizadas.

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