Presidente Arévalo nombra a Gabriel García Luna como fiscal general de Guatemala

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Guatemala–El presidente de Bernardo Arévalo designó a Gabriel Estuardo García Luna como nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público para el período 2026-2030, en cumplimiento de lo establecido por la Constitución.

La decisión fue anunciada tras concluir el plazo para presentar impugnaciones contra la nómina final de seis aspirantes, elaborada por la comisión de postulación. Previamente, el mandatario entrevistó a cada uno de los candidatos para conocer sus propuestas y visión institucional.

Según lo expuesto por Arévalo, la designación responde a la necesidad de contar con autoridades que fortalezcan el sistema de justicia y las instituciones democráticas. En ese contexto, afirmó que el nuevo titular del Ministerio Público debe ejercer el cargo con independencia y sin responder a intereses políticos.

El funcionario designado asumirá el cargo el próximo 17 de mayo.

La elección se produjo en medio de un proceso que incluyó acciones legales relacionadas con la integración de la nómina final, luego de que la Corte de Constitucionalidad ordenara revisar criterios de evaluación de los aspirantes.

García Luna sustituirá a Consuelo Porras, quien ocupaba el cargo desde 2018.

Este nombramiento forma parte de las elecciones de segundo grado que se desarrollan en Guatemala durante 2026, junto con otros procesos pendientes en instituciones del Estado.

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