La alcaldesa Karen Bass anunció hoy la finalización del proyecto Eland Solar-plus-Storage Center, uno de los proyectos de almacenamiento de energía solar y de baterías más grandes del país. La energía generada por ambas fases del proyecto Eland (Eland 1 y Eland 2) cubrirá el 7 % del consumo energético total de Los Ángeles, a la vez que ayudará a reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Eland puede suministrar energía suficiente para abastecer a más de 266 000 hogares en Los Ángeles.

“Estamos construyendo un Los Ángeles más verde. El proyecto Eland Solar-plus-Storage Center por sí solo generará suficiente energía para abastecer a más de 266,000 hogares en Los Ángeles y elevará la cuota de energía limpia de la ciudad por encima del 60%, un hito importante en la transición de Los Ángeles hacia un 100% de energía limpia para 2035”, dijo la alcaldesa Karen Bass . “Este es el futuro de la energía limpia de Los Ángeles. Quiero agradecer a LADWP, Arevon y a todos los colaboradores que hicieron posible este día”.

“La celebración de hoy marca un paso crucial hacia el objetivo acelerado del LADWP de alcanzar el 100 % de energía limpia para 2035”, declaró Janisse Quiñones, directora ejecutiva del LADWP . “El proyecto Eland representa lo que necesitamos para lograr este objetivo: escala, almacenamiento de energía, fiabilidad e innovación, a la vez que demuestra lo que se puede lograr cuando los sectores público y privado colaboran para beneficiar a nuestra ciudad. Este proyecto ha tenido el menor costo en energía solar y almacenamiento, lo que se traduce en facturas más asequibles para nuestros clientes del LADWP”.

“Cuando la ciudad de Los Ángeles apostó por las energías renovables hace unos veinte años, lo hizo por razones morales. Era ‘lo correcto’ para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la ciudad”, declaró Jonathan Parfrey, director ejecutivo de Climate Resolve . “Hoy, la energía solar es la opción económicamente correcta, ya que produce electricidad a un coste inferior al del carbón, el gas natural y la energía nuclear. Nuestros hijos, y las generaciones futuras, agradecerán a la ciudad de Los Ángeles su inversión visionaria en energías renovables”.

«Cuando el LADWP invierte en energía solar, todos nos beneficiamos», afirmó Víctor Sánchez, Director Ejecutivo de la Alianza de Los Ángeles para una Nueva Economía . «Podemos afrontar los retos del cambio climático, crear empleos que sustenten a las familias y construir servicios públicos sólidos para todos. Soluciones innovadoras y sostenibles como el Centro Solar y de Almacenamiento Eland pueden contribuir a construir un Los Ángeles resiliente».

“Proyectos como Eland representan el tipo de inversiones en infraestructura a largo plazo que logran el equilibrio adecuado: respaldar la confiabilidad energética, reducir costos y crear empleos sin imponer cargas indebidas a las empresas o los residentes”, dijo Stuart Waldman, presidente de la Asociación de Industria y Comercio del Valle (VICA) .

Desde que asumió el cargo, el alcalde Bass ha logrado avances significativos en la construcción de infraestructura más ecológica y resiliente en Los Ángeles. Este proyecto es posible gracias a la colaboración entre el LADWP y Arevon Energy, Inc., desarrollador, propietario y operador de Eland, para adquirir la energía producida por Eland mediante un contrato de compra de energía a largo plazo. En promedio, el costo de generación y almacenamiento es de aproximadamente 4 centavos por kilovatio hora.

En 2019, el Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó dos contratos de compra de energía que allanaron el camino para el desarrollo de Eland 1 y Eland 2. Desde entonces, el LADWP ha trabajado para que el proyecto Eland sea uno de los proyectos de energía solar y almacenamiento de baterías más económicos jamás construidos, que proporcionará energía renovable de bajo costo a los angelinos durante las próximas décadas.

La Fase 1 de Eland se completó y se energizó en diciembre del año pasado. Ahora, con la Fase 2 completada, se prevé que el proyecto ayude a Los Ángeles a alcanzar el 64 % de energía limpia para finales de año. Durante los 25 años de vigencia del contrato, el acuerdo de compra de energía de Eland ahorrará a los contribuyentes del LADWP cientos de millones de dólares.

LADWP cuenta con más de 1100 megavatios (MW) de energía solar a gran escala ya instalada, y Eland es único, ya que es el primer proyecto integrado de energía solar y baterías a gran escala de LADWP. Las dos instalaciones solares a gran escala de Eland captarán un total de 400 megavatios de energía solar y almacenarán hasta 1200 megavatios-hora (MWh) de energía. Esta energía se distribuirá a los clientes para satisfacer la demanda máxima durante las horas de la tarde y la noche, cuando la energía solar no está disponible, mediante la descarga de energía solar tras la puesta del sol. Eland es la última incorporación a las diversas fuentes de energía limpia de Los Ángeles, provenientes del corredor de energía renovable Barren Ridge en Mojave, que abastece de energía solar y eólica y la transporta a Los Ángeles.

