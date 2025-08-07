Los delitos violentos siguen disminuyendo en Los Ángeles

El alcalde Bass celebró la Noche Nacional de la Ciudad, una campaña anual de desarrollo comunitario que insta a los residentes y a las fuerzas del orden locales a colaborar para reducir la violencia armada en las comunidades de toda la ciudad. Esta noche, el alcalde Bass asistió a la celebración en el campo de béisbol Stoner Park, en el oeste de Los Ángeles. La Noche Nacional de la Ciudad coincide con el enfoque integral del alcalde Bass en materia de seguridad pública , que ha contribuido a la disminución de la delincuencia y ha encaminado a Los Ángeles hacia su mínimo de homicidios en 60 años .

“Juntos, hemos adoptado un enfoque integral para la seguridad pública, deteniendo la delincuencia cuando ocurre, pero también previniendo su ocurrencia desde el principio”, dijo el alcalde Bass. “La Noche Nacional al Aire Libre demuestra cómo, mediante el desarrollo de alianzas cruciales, podemos seguir reduciendo la delincuencia, prevenir la violencia de pandillas y asegurarnos de crear un Los Ángeles más seguro”.

principios de este año, la alcaldesa Karen Bass y el jefe del Departamento de Policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, anunciaron una disminución en los homicidios y los delitos contra la propiedad en toda la ciudad, a la vez que se comprometieron a seguir tomando medidas enérgicas para garantizar la seguridad de los angelinos. La alcaldesa Bass también anunció que la violencia había disminuido significativamente en las zonas de Reducción de Pandillas y Desarrollo Juvenil (GRYD) de Los Ángeles en 2024 gracias a la labor de los intervencionistas comunitarios contra la violencia. La alcaldesa reportó una disminución del 45 % en los homicidios relacionados con pandillas en las zonas GRYD en comparación con 2023. Las zonas GRYD han experimentado una disminución del 56 % en los homicidios relacionados con pandillas en comparación con 2022.

Bajo el liderazgo de la alcaldesa Bass, Los Ángeles está adoptando un nuevo enfoque integral de seguridad que responde a la delincuencia cuando ocurre, a la vez que trabaja para prevenirla . Al asumir el cargo, la alcaldesa Bass creó la Oficina de Seguridad Comunitaria para prevenir la delincuencia mediante enfoques comunitarios que aumenten la seguridad y el bienestar. Los programas de la Oficina han contribuido a la reducción de la violencia y a la prevención de delitos, incluyendo Summer Night Lights, que ofrece una programación segura y familiar como estrategia para prevenir la violencia en ciertos barrios de Los Ángeles. Summer Night Lights concluye su programación este viernes 8 de agosto.

