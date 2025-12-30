Thor es el protagonista del segundo tráiler de Avengers: Doomsday

Día a Día News

Marvel Studios presentó un nuevo avance de Avengers: Doomsday, centrado en Thor, el icónico “Dios del Trueno” interpretado por Chris Hemsworth. El teaser, lanzado este 30 de diciembre, ofrece un tono más introspectivo y emocional, en contraste con los avances anteriores de la saga.

El video inicia con Thor en un bosque, donde rinde homenaje a sus antepasados y pide fuerza a su padre, Odín, antes de enfrentar una nueva amenaza: el temido Doctor Doom. Este momento muestra a un héroe más humano, guiado por la responsabilidad y el amor hacia su hija adoptiva, Love.

El personaje de Love, interpretado por India Hemsworth —hija del actor en la vida real—, fue introducido en Thor: Love and Thunder (2022). Ella renació a partir de la energía de Eternity, una de las entidades cósmicas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), y ahora parece desempeñar un papel clave en esta nueva entrega.

El avance de Thor llega poco después del primer teaser protagonizado por el Capitán América (Chris Evans), donde se reveló que Steve Rogers ahora es padre. Ambos adelantos apuntan a un eje narrativo común: la familia como fuerza motriz en medio del inminente conflicto que definirá el futuro de los Avengers.

Avengers: Doomsday reunirá a un elenco histórico, con la participación de Chris Evans, Anthony Mackie, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Paul Rudd, y la incorporación de los Fantastic Four encabezados por Pedro Pascal y Vanessa Kirby. Robert Downey Jr. interpretará al villano Doctor Doom, marcando su regreso al UCM en un papel totalmente distinto al de Tony Stark.

La cinta, considerada uno de los proyectos más ambiciosos de Marvel Studios, llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026, prometiendo ser el crossover más grande en la historia del estudio.

Compartir esta nota