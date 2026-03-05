Ministros salvadoreños asisten a conferencia regional contra el narcotráfico en EE. UU.

Día a Día News

ElSalvador–El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, y el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, participaron este jueves en la conferencia regional “Américas contra los carteles”, un encuentro enfocado en la cooperación hemisférica contra el narcotráfico.

La actividad se desarrolló en la ciudad de Doral, en el condado de Miami-Dade County, Florida, y fue convocada por el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. En el evento participaron representantes de seguridad y autoridades militares de distintos países de América Latina.

Durante la apertura del encuentro, Hegseth afirmó que Estados Unidos está dispuesto a impulsar acciones contra los carteles de la droga en el continente y señaló que Washington busca trabajar junto a los países de la región para enfrentar estas estructuras criminales.

La conferencia se realizó en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom), donde el funcionario estadounidense sostuvo que la cooperación entre gobiernos es clave para desmantelar redes vinculadas al narcotráfico y limitar el apoyo que puedan recibir de actores externos.

Según el Departamento de Defensa de Estados Unidos, la estrategia se desarrolla bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, con el objetivo de reforzar la respuesta regional frente al narcotráfico.

En este contexto, autoridades estadounidenses también han reconocido las acciones de El Salvador en la lucha contra el tráfico de drogas, particularmente en operaciones marítimas. De acuerdo con datos oficiales, desde 2019 se han incautado 81.5 toneladas de cocaína en altamar, con un valor estimado de $1,937 millones.

Entre los decomisos recientes destaca la interceptación, el 16 de febrero, de un buque con bandera de Tanzania que transportaba 6.6 toneladas de cocaína ocultas en compartimentos del barco. La embarcación fue localizada a unos 704 kilómetros al suroeste de las costas salvadoreñas durante una operación de la Marina Nacional.

Tras ese procedimiento, autoridades estadounidenses destacaron que este tipo de acciones contribuyen a debilitar al crimen transnacional y fortalecer la seguridad regional.

Compartir esta nota