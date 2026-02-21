Trump aprueba estado de desastre en Washington DC tras derrame de aguas residuales

Día a Día News

EEUU–El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró zona de desastre en Washington DC para permitir la intervención inmediata de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) en la contención y limpieza de un enorme vertido de aguas residuales en el río Potomac.

La emergencia se originó el 19 de enero, cuando el sistema principal de alcantarillado conocido como Potomac Interceptor sufrió una ruptura que provocó el derrame de casi mil millones de litros de aguas contaminadas. Este conducto transporta diariamente unos 180 millones de litros de aguas residuales desde las cercanías del aeropuerto Dulles hasta la estación de bombeo Potomac, en la capital.

Debido al congelamiento del río durante semanas, las autoridades locales no detectaron el incidente de inmediato. Al momento de descubrir el vertido, los niveles de la bacteria E. coli superaban cientos de veces los límites de seguridad establecidos por la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

La teniente de alcalde de Washington, Lindsey Appiah, solicitó públicamente la intervención presidencial. “Usaremos todos los recursos disponibles, locales y federales, para apoyar las operaciones del distrito y proteger a los residentes”, declaró.

Con la declaración de desastre, la FEMA coordinará los esfuerzos de respuesta y apoyo a la población, con el fin de reducir riesgos a la salud, proteger propiedades y evitar una catástrofe ambiental de mayores proporciones.

La decisión de la Casa Blanca se produjo después de dos días de críticas del mandatario hacia las autoridades locales, en especial contra el gobernador demócrata de Maryland, Wes Moore, a quien Trump responsabilizó por lo que calificó en su red Truth Social como “un desastre ecológico masivo resultado de una mala gestión”.

