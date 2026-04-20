Estudio revela que las pérdidas dentales inciden en el aumento de peso

La pérdida de dientes no solo cambia la sonrisa de las personas, sino que también puede estar incidiendo en el peso corporal, sin que se note.

Un estudio de investigadores de Estados Unidos y Brasil, recién publicado en el Journal of Periodontology, concluye que la salud periodontal y la pérdida de unidades dentales, especialmente molares, se asocian con una mayor probabilidad de aumento de peso en adultos mayores.

¿Cómo puede influir la pérdida de dientes en el aumento de peso, según los investigadores?

“He podido comprobarlo en mi propia consulta: cuando faltan dientes, disminuye la capacidad de masticar correctamente. Entonces, se afecta la manera en que el cuerpo procesa los alimentos, lo que lleva a elegir opciones más calóricas y menos saludables”, explica la Dra. Menéndez.

La líder de Art Dental Studio, de Miami, señala que producen grandes cambios en la alimentación cuando una persona pierde los dientes. Por ejemplo, se evitan alimentos duros y ricos en fibra, como frutas y vegetales, y se prefieren comidas blandas, procesadas y altas en azúcares, lo que aumenta el riesgo de subir de peso.

“En este sentido, los adultos mayores son los más vulnerables y afectados por el aumento de peso; pero también personas con pérdida dental no tratada, que han cambiado su dieta por años. La forma corporal es un asunto que interesa a todos, y por ello mis pacientes preguntan siempre qué soluciones tienen a mano para prevenir la obesidad derivada de ese problema”, añade.

En primer lugar, recomienda restaurar la función masticatoria como principio clave, dado que los implantes dentales o tratamientos como all-on-4 permiten volver a comer bien y así mejorar la nutrición.

“La salud bucal es importante para mantener un peso saludable. Todo comienza en la boca. Si no masticas bien, no te nutres bien. Y eso impacta directamente en el metabolismo. Cuidar los dientes no es solo estética, es salud integral. Y nuestro cuerpo lo siente”, asegura la Dra. Vivian Menéndez.

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