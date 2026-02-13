Sube a cinco los fallecidos tras el incendio en el Centro Histórico de San Salvador

Día a Día News

ElSalvador–El director general del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Baltazar Solano, confirmó este viernes que aumentó a cinco el número de fallecidos tras el incendio registrado durante la madrugada en el Centro Histórico de San Salvador.

Entre las víctimas se encuentra una mujer embarazada que fue trasladada con lesiones graves a un centro asistencial, pero no logró sobrevivir, informó Solano.

“Lamentablemente, tenemos cinco personas que perdieron la vida. Entre ellas una mujer embarazada. Cuando llegamos al lugar, las víctimas ya habían fallecido”, explicó el funcionario en conferencia de prensa.

Solano detalló que la prioridad del cuerpo de Bomberos fue la búsqueda y rescate de posibles víctimas dentro de las estructuras afectadas. Agregó que las investigaciones sobre el origen del incendio continúan. “Tenemos datos importantes y un indicio sobre lo que pudo causarlo, pero aún no está confirmado”, indicó.

Por su parte, el director de Protección Civil de El Salvador, Luis Amaya, anunció que se habilitará un albergue temporal para las personas que perdieron sus viviendas. “Estamos haciendo un recuento de las familias que necesitarán asistencia humanitaria. El albergue contará con lo necesario para garantizar condiciones dignas mientras se encuentra una solución definitiva”, declaró.

La alcaldía de Alcaldía de San Salvador Centro también inició los trabajos para habilitar el refugio municipal destinado a los afectados, según informó su Unidad de Prensa en la red social X.

El incendio, de gran magnitud, consumió al menos dos cuadras entre la 6.ª avenida Sur y la 8.ª calle Oriente, afectando viviendas y estructuras comerciales del Centro Histórico de la capital salvadoreña.

