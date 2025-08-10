Mirella Cesa presenta el sencillo “Fe-licidad”

La aclamada artista ecuatoriana Mirella Cesa presentó su nuevo sencillo, “Fe-licidad”. La emotiva canción, enmarcada en los géneros andipop y pop fusión, promete ser un himno a la búsqueda de la verdadera alegría y la paz interior.

“Fe-licidad”, al igual que todas las creaciones de Mirella Cesa, es un reflejo profundo de su experiencia personal y de la etapa de vida que atraviesa. “Es parte de mi testimonio, de lo que vivo, de lo que creo”, comenta la artista. La canción nació de un proceso íntimo de búsqueda de paz en medio de la incertidumbre y los “ruidos” externos que antes parecían importantes.

Fue en la fe donde Mirella encontró una fuente de alegría genuina, estable y constante, que difiere de la felicidad condicionada por logros o validaciones externas.

La artista explica que “Fe-licidad” es una respuesta a sus propios momentos de ansiedad y preguntas internas, un recordatorio de que la alegría no proviene de afuera, sino de una conexión profunda con Dios. “No es una alegría ruidosa, sino una que se siente en silencio y que te sostiene”, añade. La canción resalta la importancia de la felicidad sostenida por momentos compartidos con seres queridos, lejos de las expectativas impuestas.

“Fe-licidad” es una dedicatoria para aquellos que se han sentido vacíos, a pesar de tener todo lo que se supone que debería hacerlos felices, y para quienes buscan respuestas en su interior. Mirella Cesa enfatiza que “la verdadera felicidad para mí empieza cuando dejamos de buscar afuera y empezamos a confiar en Dios”.

Mirella Cesa, con 18 años de carrera, ha cautivado audiencias tanto en Ecuador como internacionalmente. Su voz potente y emotiva, junto a sus letras sinceras y profundas, la han consolidado como una de las artistas más influyentes de la escena musical ecuatoriana.

Ha colaborado con destacados artistas como Sie7e y ha compartido escenario con grandes figuras de la música como Elton John, Armando Manzanero, Franco de Vita, Carlos Baute, Axel y Santiago Cruz. Es también conocida por su compromiso con causas sociales y ambientales, y se ha desempeñado como embajadora de UNICEF.

