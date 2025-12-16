Tahina García se consolida como referente en armonización facial y estética dental

Tahina García, odontóloga y especialista en armonización facial y estética dental, continúa consolidándose como una de las profesionales más destacadas de la estética moderna en Colombia y, recientemente, como un referente emergente en el panorama internacional. Su trayectoria se ha caracterizado por una rigurosa formación académica, una práctica clínica basada en evidencia científica y un enfoque que privilegia la naturalidad por encima de las tendencias efímeras.

Durante los últimos meses, García ha ganado especial visibilidad tras ser reconocida por importantes portales informativos en Estados Unidos, donde se resaltó la calidad de su trabajo, su compromiso con la seguridad del paciente y su contribución al desarrollo de tratamientos mínimamente invasivos.

Su crecimiento profesional la llevó recientemente a Tailandia, donde estuvo presente en el AMWC Southeast Asia 2025, uno de los congresos más exclusivos, selectivos y exigentes del mundo en armonización facial y medicina estética avanzada. Este encuentro reúne únicamente a profesionales de trayectoria destacada, seleccionados por su excelencia académica, ética y rigurosidad clínica.

En el congreso, Tahina García tuvo la oportunidad de compartir experiencias y actualizar conocimientos con expertos de Asia, Europa, Norteamérica, Centroamérica y Latinoamérica, accediendo a técnicas de vanguardia que actualmente lideran la armonización orofacial a nivel global. Logrando fortalecer su compromiso con prácticas seguras, éticas y basadas en avances científicos comprobados.

“Para mí, la formación continua es una responsabilidad, no una opción. Cada aprendizaje se traduce en mejores resultados y mayor seguridad para mis pacientes”, afirmó García tras su paso por el evento.

Tahina García refleja un camino construido sobre disciplina, actualización permanente y un profundo sentido de responsabilidad profesional. Su nombre representa hoy un orgullo cucuteño y colombiano, proyectando al país y aportando al posicionamiento de la armonización facial dentro de los estándares internacionales más exigentes.

