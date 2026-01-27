Svetlana Goncharova lanza “Tú me gustas”

La cantante rusa Svetlana Goncharova presenta su nuevo sencillo “Tú me gustas”, una apasionante bachata romántica en colaboración con el productor DerekVinc.

Con una propuesta musical fresca y un marcado potencial internacional, Svetlana continúa abriéndose camino en el mercado de habla hispana. A través de ritmos sensuales y emotivos, la artista ha explorado la bachata como vehículo para conectar con el público latino, presentando diversos sencillos que reflejan su versatilidad artística.

“Tú me gustas” destaca por su esencia de bachata tradicional romántica, donde el romanticismo y la emoción se entrelazan en una interpretación sincera y envolvente.

En esta nueva producción, Svetlana Goncharova muestra una faceta más íntima y apasionada, acompañada por la experiencia y el sello característico de DerekVinci en la producción.

El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y forma parte de la estrategia de expansión internacional de la artista, quien continúa consolidando su identidad musical dentro del género latino.

