Mar. Ene 27th, 2026

Periódico Digital en El Salvador, Centroamérica y Estados Unidos. Amplia información verídica.

Espectáculos

Svetlana Goncharova lanza “Tú me gustas”

Ene 27, 2026

La cantante rusa Svetlana Goncharova presenta su nuevo sencillo “Tú me gustas”, una apasionante bachata romántica en colaboración con el productor DerekVinc.

Con una propuesta musical fresca y un marcado potencial internacional, Svetlana continúa abriéndose camino en el mercado de habla hispana. A través de ritmos sensuales y emotivos, la artista ha explorado la bachata como vehículo para conectar con el público latino, presentando diversos sencillos que reflejan su versatilidad artística.

“Tú me gustas” destaca por su esencia de bachata tradicional romántica, donde el romanticismo y la emoción se entrelazan en una interpretación sincera y envolvente.

En esta nueva producción, Svetlana Goncharova muestra una faceta más íntima y apasionada, acompañada por la experiencia y el sello característico de DerekVinci en la producción.

El sencillo ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y forma parte de la estrategia de expansión internacional de la artista, quien continúa consolidando su identidad musical dentro del género latino.

Facebook Comments Box
Compartir esta nota

Entrada relacionada

Espectáculos México

Grupo Cañaveral sigue dominando la radio regional mexicana

Ene 27, 2026
Espectáculos

Trump no asistirá al Super Bowl y cuestiona a los artistas del show de medio tiempo

Ene 26, 2026
Espectáculos

Babywine lanza “Digan lo que digan”: un himno de empoderamiento femenino

Ene 23, 2026
error: Contenido protegido