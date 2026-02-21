Fallece Willie Colón, leyenda de la salsa que marcó generaciones

Día a Día News

El salsero y trombonista Willie Colón, una de las figuras más influyentes de la música latina, falleció este sábado a los 75 años, según confirmó su familia a través de un comunicado oficial.

“Con profunda tristeza anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, expresó la familia del artista.

Nacido el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, Colón fue hijo de padres puertorriqueños y una pieza clave en el auge de la salsa neoyorquina durante las décadas de 1960 y 1970. Su estilo, que fusionó ritmos afrocaribeños con influencias del jazz y sonidos urbanos, dio forma a una identidad musical que trascendió fronteras.

A lo largo de su carrera, colaboró con grandes exponentes del género como Héctor Lavoe y Rubén Blades, con quien grabó el emblemático álbum Siembra, considerado uno de los discos más importantes en la historia de la salsa.

Entre sus temas más recordados se encuentran “Idilio”, “El Gran Varón”, “Gitana” y “Plástico”, piezas que siguen siendo parte esencial del repertorio latino y reflejan tanto su virtuosismo musical como su compromiso con la realidad social de su tiempo.

La familia de Colón pidió respeto y privacidad en este momento de duelo, mientras colegas, fanáticos y artistas de todo el mundo rinden homenaje a una voz que dejó huella en la historia de la música.

El legado de Willie Colón permanece vivo en cada trombón, en cada coro y en cada compás que aún resuena en las pistas de salsa del mundo.

