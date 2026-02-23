Thalía elegí a la creadora colombiana Paola Ruiz para actuar en su versión cumbia de “Dancing Queen”

La estrella mexicana Thalía eligió este jueves a la creadora colombiana Paola Ruiz para actuar en su versión cumbia de “Dancing Queen”, popularizada por ABBA, uno de los grandes acontecimientos de los Premios Lo Nuestro.

“Estar en el escenario junto a Thalía, en los Premios Lo Nuestro, fue validar que los sueños de esa niña que creció en Colombia viendo sus novelas y cantando sus éxitos frente al espejo, realmente se cumplen. Definitivamente, de los mejores días de mi vida”, afirmó emocionada Paola Ruiz.

La influencer y modelo colombiana, única tiktoker en el show de Thalía y la artista más joven presente, dijo que la artista “es una institución de nuestra cultura”, por lo que “participar en su presentación es entender que la disciplina y la energía que uno proyecta en redes, puede llevarte a compartir el brillo de las leyendas que siempre admiraste”.

La creadora añadió que desde el primer día de ensayos todo fue magnífico: “una artista super talentosa y amorosa. No podía creer que estaba haciendo un show con alguien con una trayectoria tan grandiosa que ha representado a los latinos y el empoderamiento femenino”.

“Fue una bendición y algo magnífico para mi carrera, y para la niña pequeña que siempre soñó ser una artista”, indicó Ruiz.

Paola se convirtió en 2024 en la primera modelo con labio leporino en desfilar en la New York Fashion Week (NYFW). La colombiana llegó a la cima gracias a las redes sociales, tras una vida extremadamente difícil, rodeada de bullying, emigración, pérdidas familiares y extenuantes tratamientos médicos. En 2025 triunfó en el concurso Miss Quindío Universal y se convirtió en la primera mujer con labio leporino en ganar un certamen de belleza.

