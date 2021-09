FAS manda en el Apertura 2021 al cierre de la primera vuelta

Redacción Fidel López.

Club Deportivo FAS hizo honor a su condición de campeón de la Liga Mayor de Fútbol de El Salvador, y le arrebató el liderato de la tabla de clasificación al Alianza con su triunfo de este domingo por la mínima sobre el Atlético Marte que tuvo en Derby Carrillo una gran garantía bajo los tres postes, para evitar un marcador más abultado en su contra.

El encuentro fue bastante disputado en el medio campo sobre los primeros minutos debido a que ambas escuadras se dedicaron a escudriñar lo que traía el rival; y así buscar las opciones a gol.

No fue hasta casi cerrando el primer cuarto de hora que los tigrillos se sacudieron el leve dominio que hasta ese momento les ejercían los bombarderos marcianos. Pero el gol llegaría hasta el minuto 44 del primer tiempo gracias a Luis Peralta que aprovechó de buena forma una descolgada por parte del ataque santaneco.

En el segundo tiempo, el timonel marciano Nelson Ancheta, realizó una serie de sustituciones con el fin de buscar equiparar el marcador y rescatar por lo menos un punto en casa. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado y desperdiciaron buenas opciones para anotar sobre la cabaña de Gerson López.

Al término del encuentro, Ancheta valoró el esfuerzo hecho por su equipo pese a no haber encontrado la anotación que les permitiera sumar por lo menos un punto en condición de local. “Amí FAS nunca me ha goleado, ellos tuvieron suerte y solo por un error nuestro es que vino el gol de FAS, el resultado no dice lo que realmente mostramos en el partido” fueron las impresiones del estratega carabinero.

Mientras tanto el entrenador de los santanecos Jorge Rodríguez vio con mesura el hecho que su equipo haya concluido en primer lugar al cierre de la primera vuelta. “De nada sirve haber terminado líderes la primera vuelta si no se logra el objetivo de clasificar entre los primeros ocho para los cuartos de final” Razonó el Zarco.

Con su triunfo sobre Marte, FAS alcanza 25 puntos al cierre de la primera vuelta; superando por uno a los albos del Alianza que ayer rescataron con angustia un punto en su visita a Jocoro al terminar empatando 3-3 un encuentro que perdía por 3-0.

Así marcha el Torneo Apertura 2021 de la Liga Mayor de Fútbol tras el cierre de la primera vuelta.

EQUIPO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS FAS 11 8 1 2 23 8 +15 25 Alianza 11 7 3 1 25 13 +12 24 O. Deportivo 11 5 4 2 18 14 +4 19 C.D.Aguila 11 4 5 2 19 15 +4 17 ** L.A. Firpo 11 3 7 1 17 14 +3 16 Jocoro 11 4 4 3 21 19 +2 16 * Platense 10 3 4 3 12 13 -1 13 Chalatenango 11 3 3 5 16 17 -1 12 Atlético Marte 11 3 2 6 9 16 -7 11 Santa Tecla 11 2 3 6 9 16 -7 9 *Limeño 10 1 3 6 8 20 -12 6 Metapán 11 1 3 7 7 19 -12 6

* Municipal Limeño y Platense Tienen un juego pendiente luego que se suspendiera por lluvia en Santa Rosa de Lima y se reprogramara para mañana el segundo tiempo, a desarrollarse a partir de la 1:00 PM..

** Firpo perdió los tres puntos frente a Santa Tecla por resolución de la Primera División debido a los incidentes ocurridos durante ese partido en Usulután

