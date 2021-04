FAS vs Alianza se enfrentan este 1 abril en la Clausura 2021 de la Liga Pepsi

El Club Deportivo Futbolistas Asociados Santanecos (FAS) se en enfrentará este jueves 1 de abril contra el Alianza, en el estadio Óscar Quiteño, en Santa Ana.

El FAS versus Alianza del grupo A, tendrán su encuentro a las 3:15 p.m. para la jornada dos fase 2 de la Clausura 2021 de la Liga Pepsi, de la primera División de Fútbol de El Salvador.

Los precios de las entradas para ver el partido del C. D. FAS vs Alianza F. C. en el estadio Óscar Quiteño, son: General $4, sobre $10 y tribuna $15.

#FAS

El jueves tienes una cita en el Estadio Óscar Quiteño.



C. D. FAS vs Alianza F. C. pic.twitter.com/xXcJMfej88 — Club Deportivo FAS (@CDeportivoFAS) March 31, 2021

Fuente: Club Deportivo FAS