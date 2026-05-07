Fesfut congela ascenso por dos años y anuncia reestructuración en el fútbol salvadoreño

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ElSalvador–La Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut) anunció una serie de cambios que modificarán la estructura del fútbol nacional en las próximas temporadas, entre ellos la creación de una nueva Liga de Ascenso, la reducción de equipos en Primera División y un nuevo formato de competencia.

El presidente de la Fesfut, Yamil Bukele, explicó que la federación administrará directamente la nueva Liga de Ascenso, la cual estaría integrada por clubes provenientes de Segunda y Tercera División.

Según detalló, el objetivo es modernizar el fútbol salvadoreño, fortalecer la competencia y avanzar hacia una estructura más profesional y rentable para los clubes.

Como parte de la reestructuración, el ascenso hacia Primera División quedará suspendido durante las temporadas 2026/2027 y 2027/2028. La medida busca que, posteriormente, la máxima categoría vuelva a disputarse con únicamente 10 equipos.

Bukele señaló que la nueva Liga de Ascenso contará con un sistema de evaluación para los clubes interesados, tomando en cuenta aspectos administrativos, financieros, organizativos y de licenciamiento.

Además, indicó que los equipos campeones recibirán incentivos económicos y posteriormente disputarán una cuadrangular para definir al club que logrará subir a Primera División una vez finalice el período de congelamiento.

La Fesfut también confirmó cambios en el formato competitivo de la Primera División. A partir de las próximas temporadas, únicamente seis equipos clasificarán a la fase final.

Los clubes que finalicen en el primer y segundo lugar avanzarán directamente a semifinales y recibirán un incentivo económico, mientras que los equipos ubicados entre la tercera y sexta posición disputarán una ronda de play-in.

El dirigente también confirmó conversaciones con el empresario Adolfo Salume respecto al tema de la multipropiedad en el fútbol salvadoreño, específicamente por los equipos CD Hércules, CD Águila y Alianza FC.

Según explicó, Hércules y Águila entrarían en un proceso de venta al finalizar la temporada y la Fesfut evaluará a los posibles compradores para verificar su capacidad económica y operativa antes de autorizar cualquier adquisición.

En el reciente Clausura 2026, Zacatecoluca Fútbol Club consumó su descenso tras completar dos torneos cortos en la máxima categoría.

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