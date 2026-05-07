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Mbappé acelera su recuperación y apunta a llegar al Clásico ante Barcelona

May 7, 2026 #Barcelona, #Clasico, #Kylian Mbappé, #LaLiga, #Real Madrid

Día a Día News

El delantero francés Kylian Mbappé realizó este jueves parte del entrenamiento junto al grupo en el Real Madrid, a tres días del partido frente al FC Barcelona por LaLiga.

El atacante se recupera de una lesión muscular en la pierna izquierda que sufrió durante el encuentro ante el Real Betis el pasado 24 de abril. Debido a esa molestia, no fue convocado para el duelo del fin de semana contra el RCD Espanyol.

Aunque Mbappé ya trabajó parcialmente con sus compañeros, el club todavía no confirmó si estará disponible para disputar el Clásico programado para este domingo en el Spotify Camp Nou.

En la práctica también se informó que el mediocampista turco Arda Güler entrenó por separado, mientras que Dani Carvajal, Ferland Mendy, Éder Militão y Rodrygo Goes continúan con sus procesos de recuperación por lesión.

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