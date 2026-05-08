Real Madrid abre expedientes disciplinarios a Valverde y Tchouaméni tras incidente en entrenamiento

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El Real Madrid informó que inició procedimientos disciplinarios contra los futbolistas Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, luego de un incidente ocurrido durante el entrenamiento del primer equipo.

A través de un comunicado oficial, el club señaló que ambos jugadores serán sometidos a procesos internos para determinar las medidas correspondientes tras “los hechos” registrados en la práctica matutina.

La decisión se conoció horas después de que medios españoles reportaran un enfrentamiento entre el mediocampista uruguayo y el volante francés en la ciudad deportiva de Valdebebas. Las versiones apuntan a que la tensión entre ambos venía desde días anteriores.

El caso se produce en medio de un ambiente complicado para el conjunto madridista, marcado por los recientes resultados deportivos. El equipo quedó eliminado de la Copa del Rey y de la Liga de Campeones, mientras que en LaLiga mantiene escasas opciones de pelear el título frente al FC Barcelona.

La situación añade presión al entorno del club a pocos días de disputar una nueva edición del Clásico ante el conjunto azulgrana.

El Real Madrid indicó que dará a conocer las resoluciones de los expedientes una vez concluyan los procedimientos internos correspondientes.

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