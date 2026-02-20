Ford reconoce proyecto de reforestación en las montañas mayas Tz’utujil en Guatemala

Ford Guatemala anunció como ganador del programa Donativos Ambientales Ford 2025 al proyecto Reforestación de las montañas mayas Tz’utujil, liderado por Wellkind Guatemala ONG, una iniciativa enfocada en la recuperación de ecosistemas estratégicos mediante viveros gestionados por mujeres, educación ambiental y fortalecimiento de capacidades comunitarias.

El proyecto fue seleccionado por su enfoque integral que combina reforestación ecológica, agroforestería, educación ambiental y un banco de semillas autóctonas, con el objetivo de restaurar ecosistemas en la cuenca del lago Atitlán, aumentar la resiliencia frente a los desafíos climáticos y generar oportunidades económicas sostenibles.

El reconocimiento “Wellkind Guatemala ONG Ganador Donativos Ambientales Ford 2025” fue otorgado por representantes de Excel, distribuidor exclusivo de Ford en Guatemala, como parte del compromiso conjunto con la sostenibilidad y el desarrollo ambiental del país.

“Con Donativos Ambientales Ford 2025 reafirmamos nuestro compromiso con el medio ambiente y con las comunidades que están generando soluciones reales frente a los desafíos actuales. Este proyecto demuestra que el talento local, la innovación y la colaboración multisectorial son claves para construir un futuro sostenible en Guatemala y la región”, dijo Juan Carlos Gutiérrez, Gerente de Ventas de Ford Guatemala.

