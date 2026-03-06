Fotomultas registran primeras infracciones por exceso de velocidad en carretera al Puerto de La Libertad

Día a Día News

ElSalvador–El sistema de fotomultas comenzó a registrar infracciones en la carretera al Puerto de La Libertad, según informó este viernes el Viceministerio de Transporte (VMT), que reportó sanciones por exceso de velocidad detectadas por cámaras instaladas en la vía.

De acuerdo con la institución, uno de los casos corresponde a un motociclista captado cuando circulaba a 108 kilómetros por hora en el sector conocido como curva del Papaturro, donde el límite permitido es de 50 kilómetros por hora.

El conductor de la motocicleta con placas M787 542 fue sancionado con $150, correspondiente a una infracción clasificada como muy grave por exceder la velocidad máxima establecida.

El VMT también informó sobre otro caso detectado por el sistema automatizado en el mismo tramo. Según el reporte oficial, un automovilista que conducía el vehículo con placas P110 F77 fue registrado a 119 kilómetros por hora, por lo que recibió una multa de $150.

Las autoridades señalaron que la zona donde fueron captadas las infracciones es una pendiente con curva pronunciada que cuenta con señalización previa de reducción de velocidad, debido a que ha sido escenario de múltiples accidentes de tránsito relacionados con conducción a velocidad inadecuada.

El sistema de fotomultas fue implementado en enero de 2025, inicialmente en el bulevar Monseñor Romero y posteriormente en la autopista a Comalapa. La carretera al Puerto de La Libertad había sido anunciada como la tercera vía donde se instalaría el mecanismo, aunque su activación fue postergada durante más de un año.

Las sanciones forman parte de las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa que establecieron multas de $50 para infracciones leves, $100 para graves y $150 para muy graves.

Según autoridades de transporte, el uso de cámaras para el control de velocidad busca contribuir a la reducción de accidentes y víctimas en las vías donde opera el sistema.

