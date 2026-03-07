Trump elogia a Bukele durante cumbre «Escudo de las Américas» en Miami

Día a Día News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió este sábado al mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, durante la cumbre regional denominada “Escudo de las Américas”, celebrada en Doral, Florida.

Durante su intervención en el encuentro, Trump se refirió a Bukele como “un gran presidente” y destacó la relación entre ambos gobiernos. El mandatario estadounidense afirmó que valora la cooperación bilateral y el liderazgo del presidente salvadoreño.

En sus palabras dirigidas a Bukele, Trump expresó que ha seguido su gestión y señaló que aprecia el trabajo realizado al frente del gobierno salvadoreño.

Encuentro de líderes regionales

La cumbre reunió a doce líderes del continente americano para discutir temas relacionados con seguridad regional, cooperación internacional y estrategias frente al crimen organizado y el narcotráfico.

Durante la fotografía oficial del evento, Bukele fue ubicado a la derecha del presidente estadounidense.

De acuerdo con los organizadores, el encuentro busca fortalecer la coordinación entre países aliados para promover la seguridad, la libertad y la prosperidad en la región.

Propuesta de cooperación militar

En el marco de la cumbre, Trump anunció la creación de una nueva coalición militar en América Latina orientada a combatir a los carteles del narcotráfico.

La iniciativa plantea reforzar la cooperación entre gobiernos para enfrentar amenazas vinculadas al crimen organizado transnacional y otros desafíos de seguridad regional.

Compartir esta nota