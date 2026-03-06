Joven fallece soterrado tras derrumbe de paredón en Zaragoza

Día a Día News

ElSalvador–Un joven perdió la vida la mañana de este viernes luego de quedar soterrado tras el colapso de un paredón de tierra en el distrito de Zaragoza, departamento de La Libertad.

La víctima fue identificada como José Tomás Orellana, quien murió alrededor de las 6:30 de la mañana en la colonia Corinto dos, según reportaron Comandos de Salvamento seccional Antiguo Cuscatlán y la Cruz Roja Salvadoreña.

De acuerdo con los reportes de los cuerpos de socorro, el joven se encontraba trabajando y escarbando tierra en el sector cuando el paredón colapsó de forma repentina y le cayó encima, provocándole la muerte en el lugar.

Tras el incidente, personal de las instituciones de auxilio acudió a la zona para realizar las labores correspondientes y coordinar el procedimiento con las autoridades competentes.

Otros rescates reportados

Durante la noche del jueves, socorristas de Comandos de Salvamento informaron sobre la recuperación del cuerpo de un hombre que cayó aproximadamente 40 metros hacia el río Acelhuate, en el distrito de Aguilares, al norte de San Salvador.

La víctima no pudo ser identificada debido a que no portaba documentos. Según las imágenes difundidas por la institución, se estimó que tenía alrededor de 30 años de edad.

En otro hecho reportado recientemente, el 1 de marzo fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 49 años en la poza El Filón del río Achica, situada en San Juan Nonualco, departamento de La Paz.

Compartir esta nota