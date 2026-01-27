Francia avanza hacia la prohibición de redes sociales para menores de 15 años

Día a Día News

Francia–La Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley que prohíbe el acceso a redes sociales a los menores de 15 años y restringe el uso de teléfonos móviles en los institutos, con el objetivo de aplicar la medida a partir del próximo curso escolar.

La iniciativa fue aprobada tras un extenso debate con 130 votos a favor y 21 en contra, y deberá ahora obtener la aprobación del Senado antes de entrar en vigor el 1 de septiembre.

El texto, presentado por vía de urgencia, forma parte de las medidas impulsadas por el presidente Emmanuel Macron para proteger la salud mental de los adolescentes y frenar la exposición a contenidos dañinos en plataformas digitales.

La diputada oficialista Laure Miller, una de las promotoras, argumentó que las redes sociales son “adictivas” y que los menores no deberían gestionarlas sin supervisión. Mencionó que algoritmos como los de TikTok pueden llevar a los adolescentes a contenidos de automutilación o tendencias suicidas, y destacó que los estudios demuestran que los jóvenes “duermen menos, se mueven menos y se comparan más” debido al uso de estas plataformas.

El ministro de Educación, Edouard Geffray, también respaldó la medida y recordó que desde 2018 ya se prohíbe el uso de teléfonos móviles en primaria y secundaria, lo que, según dijo, mejoró el ambiente escolar y la concentración en las aulas.

Durante la sesión, la izquierda francesa criticó la propuesta por considerarla “inaplicable”, mientras que el diputado Louis Boyard cuestionó su efectividad, señalando que los menores pueden evadir los controles de edad con facilidad.

Por su parte, Macron defendió la urgencia del proyecto y subrayó que la regulación busca “proteger el cerebro y las emociones” de los niños frente a los algoritmos y la manipulación de las plataformas digitales. “El cerebro de nuestros hijos no está en venta. Ni a las plataformas estadounidenses ni a las redes chinas”, afirmó el mandatario en un mensaje publicado en X.

La futura ley deberá adaptarse a las normativas europeas de servicios digitales. Incluirá también la prohibición de teléfonos en liceos, donde estudian jóvenes de 15 a 18 años, una medida que ya se aplica en centros de educación primaria y secundaria.

Informes de la Agencia Francesa de Seguridad Alimentaria, Ambiental y Laboral (ANSES) advierten sobre los riesgos del uso excesivo de redes sociales, como el ciberacoso, la comparación constante y la pérdida de sueño. Según el gobierno francés, el propósito es “garantizar una infancia libre de la presión de los algoritmos” y fomentar hábitos más saludables entre los menores.

