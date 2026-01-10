Frente frío dejará vientos fuertes y bajas temperaturas en El Salvador

Día a Día News

ElSalvador–Un frente frío avanza desde el sur de Texas hacia Centroamérica y comenzará a influir en el territorio salvadoreño desde esta noche, generando una disminución en las temperaturas y algunas lluvias breves en distintas zonas del país. Así lo informó la especialista en meteorología aeronáutica y marítima, Sandra Martínez, durante una entrevista televisiva.

Martínez explicó que este fenómeno viene acompañado de una alta presión que transporta aire frío, lo que provocará un descenso térmico que podría extenderse hasta finales de enero. “Con el frente frío que viene, la alta presión trae aire frío y este continuará al menos hasta final de mes”, detalló.

De acuerdo con los modelos estacionales de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA), el sistema comenzó a formarse en el sur de Estados Unidos y se desplazará hacia la península de Yucatán en las próximas 72 horas. A partir de ahí, se espera que su influencia se extienda sobre la región centroamericana.

“La alta presión que trae este frente es considerable. Sobre el territorio salvadoreño alcanzará una isobara de 1,016 milibares, lo que generará vientos nortes fuertes, más marcados en zonas altas y abiertas”, señaló la meteoróloga.

El fenómeno también traerá una vaguada prefrontal, responsable de la formación de nubes y lluvias de corta duración, principalmente durante la noche del sábado y la madrugada del domingo. Según Martínez, estas precipitaciones se desplazarán con rapidez y no se prevén acumulaciones significativas.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) confirmó en su pronóstico que las lluvias serán aisladas y breves, concentradas sobre todo en sectores de la zona central y occidental del país.

Para este sábado 10 de enero, el MARN prevé cielos despejados a poco nublados por la mañana, con lluvias ligeras en la tarde y noche, especialmente en el occidente y la franja volcánica. Los vientos oscilarán entre 9 y 18 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 30 km/h en zonas altas.

Durante el domingo 11 de enero no se esperan lluvias, aunque continuarán los vientos nortes con velocidades de 10 a 20 km/h y ráfagas de 50 a 70 km/h en el occidente y nororiente del país.

El ambiente será cálido durante el día y fresco por la noche y la madrugada, debido a la combinación del flujo de aire seco del este y la influencia directa del frente frío.

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante las ráfagas de viento, especialmente en zonas altas, y abrigarse adecuadamente durante las horas más frías de la noche y el amanecer.

