George Clooney responde a las burlas de Trump tras obtener la ciudadanía francesa

El actor estadounidense George Clooney reaccionó este martes a los comentarios del expresidente Donald Trump, quien se burló de él y de su esposa, la abogada Amal Clooney, por haber obtenido la ciudadanía francesa.

“Estoy totalmente de acuerdo con el actual presidente. Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Empezaremos en noviembre”, respondió Clooney con tono sarcástico en un comunicado enviado al medio The Hollywood Reporter.

Las declaraciones del actor se produjeron luego de que Trump publicara un mensaje en su red social Truth Social, en el que se mofó de la pareja y cuestionó la política migratoria francesa. “¡Buenas noticias! George y Amal Clooney, dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos, se han convertido oficialmente en ciudadanos de Francia, que, tristemente, se encuentra en medio de un grave problema de delincuencia debido a su absolutamente horrenda gestión de la inmigración”, escribió el exmandatario.

Trump, quien aspira a regresar a la Casa Blanca, comparó además la situación de Francia con la vivida en Estados Unidos durante la administración de Joe Biden. “Clooney consiguió más publicidad por la política que por sus poquísimas y totalmente mediocres películas. No era una estrella de cine, era un tipo corriente que se quejaba, constantemente, del sentido común en política”, agregó.

No es la primera vez que el republicano lanza ataques contra el intérprete. En marzo del año pasado, lo calificó como un “actor de segunda” tras unas declaraciones de Clooney en defensa de la libertad de prensa en Estados Unidos.

El Diario Oficial de la República Francesa publicó el pasado 26 de diciembre la concesión de la nacionalidad gala a George y Amal Clooney —cuyo nombre de soltera es Amal Alamuddin—, así como a sus hijos, Alexander y Ella.

La pareja, que ha mantenido una activa participación en causas humanitarias y de derechos humanos, divide su tiempo entre residencias en Italia, Reino Unido y Estados Unidos. Con la ciudadanía francesa, se espera que pasen más temporadas en Europa.

El intercambio entre Trump y Clooney revive una rivalidad política de larga data entre ambos: un actor con voz pública en temas sociales y un expresidente acostumbrado a responder con ataques personales a sus críticos.

