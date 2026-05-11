MARN advierte que ola de calor seguirá con lluvias aisladas

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ElSalvador–El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que las altas temperaturas continuarán afectando gran parte de El Salvador durante los próximos días, mientras se mantienen probabilidades de lluvias en distintos sectores del país.

Según los reportes meteorológicos, el ambiente permanecerá muy cálido tanto en horas diurnas como durante la noche, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 40 grados Celsius en algunas zonas del territorio nacional.

La institución detalló que desde el pasado 9 de mayo se ha registrado un incremento sostenido de las temperaturas en varias estaciones de monitoreo, especialmente en sectores de Santa Ana, Sonsonate y la zona oriental.

Entre las áreas bajo condiciones de ola de calor se encuentran Güija, Candelaria de la Frontera, Acajutla, Los Naranjos, Perquín y Finca Los Andes. Además, el MARN no descarta que otras zonas del país se sumen a estas condiciones en los próximos días.

Uno de los registros más altos ocurrió en Güija, Santa Ana, donde se reportaron 40.5 °C, superando el récord histórico de 40.2 °C establecido en 2016.

De acuerdo con el pronóstico, las temperaturas máximas oscilarán entre los 36 °C y 40 °C en la zona oriental; entre 33 °C y 37 °C en la franja costera; de 32 °C a 37 °C en valles interiores; y entre 24 °C y 31 °C en sectores montañosos.

Pese al intenso calor, el MARN prevé lluvias para este lunes, principalmente en la zona occidental, cordillera volcánica y áreas montañosas del norte del país, incluyendo sectores de Chalatenango y Santa Ana.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y ráfagas de viento, debido a la influencia de una vaguada prefrontal sobre Centroamérica y el ingreso de humedad desde el mar Caribe.

En San Salvador se esperan temperaturas de hasta 32 °C, mientras que San Miguel podría alcanzar los 37 °C.

Ante estas condiciones, Medio Ambiente recomendó evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 de la mañana y las 3:00 de la tarde, mantenerse hidratado y utilizar ropa ligera y protector solar.

La institución también pidió especial atención para niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, por ser los grupos más vulnerables ante las altas temperaturas.

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