Trump confirma operación militar en Venezuela y detención de Nicolás Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado la ejecución de una “operación militar a gran escala” en territorio venezolano, que —según afirmó— derivó en la captura del mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores. Ambos habrían sido trasladados fuera del país, aunque el Gobierno venezolano no ha emitido ningún pronunciamiento oficial al respecto.

En un mensaje difundido en su red social Truth Social, Trump señaló que la acción “fue realizada con éxito” y en coordinación con “fuerzas del orden estadounidenses”. El mandatario adelantó que ofrecerá más detalles en una conferencia de prensa programada para las 11:00 a. m. (hora de Florida), desde su residencia en Mar-a-Lago.

El anuncio se produjo horas después de que habitantes de Caracas y otras ciudades reportaran fuertes explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares durante la madrugada, lo que generó alarma y confusión en distintas zonas del país sudamericano.

De acuerdo con fuentes de la Administración estadounidense citadas por medios locales, el presidente Trump habría autorizado la intervención militar varios días antes, tras meses de tensiones y un incremento de la presencia naval de Estados Unidos frente a las costas venezolanas.

La decisión se enmarca en una serie de advertencias previas de la Casa Blanca, que exigía la salida del poder de Maduro, acusado en 2020 por el Departamento de Justicia de EE. UU. por cargos de narcotráfico y corrupción. En ese momento, Washington ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a su captura.

En una breve declaración al New York Times, Trump calificó la operación como “brillante” y destacó la “planificación y ejecución impecable” de las fuerzas militares involucradas.

El senador republicano Mike Lee informó a través de su cuenta de X que el secretario de Estado, Marco Rubio, le confirmó la detención de Maduro y su traslado para ser juzgado en suelo estadounidense. “Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense y será procesado por cargos criminales”, escribió el legislador.

Por su parte, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, calificó el hecho como “el inicio de un nuevo amanecer para Venezuela”. En su mensaje afirmó que “el tirano se ha ido” y que “por fin se enfrentará a la justicia por sus crímenes”.

Sin embargo, varios senadores demócratas expresaron preocupación por la legalidad de la intervención, cuestionando si la Casa Blanca notificó al Congreso antes de autorizar la acción militar. Trump no aclaró aún si cumplió con dicho procedimiento, aunque indicó que abordará el tema en su conferencia de prensa.

La intervención estadounidense ha generado reacciones inmediatas en la comunidad internacional. Irán condenó lo que calificó como una “agresión militar ilegal”, mientras que la Unión Europea instó a la moderación y al respeto del derecho internacional.

Analistas internacionales advierten que la captura de Maduro podría reconfigurar el escenario político de América Latina y provocar un nuevo periodo de incertidumbre en Venezuela, donde la estructura de poder aún depende en gran parte de las Fuerzas Armadas y de figuras cercanas al chavismo.

Hasta el cierre de esta edición, no hay confirmación oficial por parte de las autoridades venezolanas sobre el paradero del presidente ni sobre la situación interna en el Palacio de Miraflores.

