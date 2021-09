Gobierno NO se ha interesado en capacitar a personas ciegas sobre el buen manejo del Bitcoin

Redacción: Fidel López.



Este es el cajero bitcoin que está instalado en el Parque Rafael Campos de Sonsonate, ya listo para comenzar a funcionar a partir del próximo 7 de septiembre.

El próximo martes comenzará a circular de forma legal el bitcoin en El Salvador, una divisa digital que la Asamblea Legislativa aprobó la madrugada del miércoles 9 de junio con el voto de los diputados que corresponden al bloque oficialista en el congreso.

Muchos salvadoreños han expresado su rechazo a una moneda que no se conoce y sobre todo porque implica manejar el dinero a través de una billetera electrónica y no de forma física como se hace usualmente.

Uno de los sectores de la población que considera que el bitcoin lo pone en una situación de vulnerabilidad son las personas ciegas quienes ante la ausencia del sentido de la vista, su tacto juega un papel fundamental para desarrollarse de muy buena forma en la vida.

El Secretario de la Asociación de Ciegos de El Salvador (ASCES) Andrés Alas es de la idea que a este tiempo cuando el bitcoin está a la vuelta de la esquina, “el gobierno al no mostrar interés para capacitar, para inducir a las personas ciegas en el tema del manejo de la billetera electrónica. Esto es una muestra del poco interés de incluir a todos los sectores productivos de la sociedad en torno al buen uso que se debe hacer de la criptomoneda”.

La pandemia de covid 16 ha dejado desempleados a miles de salvadoreños y entre ellos también hay personas con discapacidad visual que ante el cierre de espacios laborales han tenido que buscar alternativas de emprendimiento para llevar el sustento diario a sus hogares.

Francisco Vargas quien es el administrador de la clínica de masoterapia Manos de Angel que está ubicada en los alrededores del Redondel Don Rúa del Barrio San Miguelito y que comenzó a brindar servicio al público después de la cuarentena, afirma que “sin duda el bitcoin plantea un reto bastante difícil para las personas ciegas, tomando en cuenta que a la fecha se desconoce el nivel de compatibilidad que va a tener la billetera electrónica de la criptomoneda con los lectores de pantalla que las personas con discapacidad visual tenemos que instalar en nuestros dispositivos móviles”

El uso del bitcoin no será obligatorio, quedará a opción de quien quiera incursionar en el mundo del dinero virtual ha dicho el Presidente Nayib Bukele en reiteradas ocasiones a través de sus redes sociales. Sin embargo el artículo 7 de la Ley Bitcoin establece que “Todo agente económico deberá aceptar transacciones en bitcoin cuando se le sea solicitado”planteando una discrepancia entre lo dicho por el mandatario y el espíritu del mencionado artículo.

Vargas es contundente al enfatizar que “debido al desconocimiento de las dificultades que como persona con discapacidad visual va requerir la realización de las transacciones financieras, he decidido no utilizar el bitcoin en esta clínica como forma de pago, y espero que nuestros pacientes lo comprendan, porque aquí se está jugando con plata y no se porque no se investigó a estos sectores que somos parte de la economía del país, al momento de pensar en implementar esta ley”



Francisco Vargas en su clínica de masoterapia al momento de explicar las complicaciones que para las personas ciegas generará el uso del bitcoin

Uno de los puntos de esta ley que hasta hace poco no se conocía era el reglamento que debe operacionalizar la misma: no obstante el reglamento fue publicado en el Diario Oficial el pasado 27 de agosto, y entrará en vigor un día después que comience a tener validez el bitcoin en la economía nacional.

Contrario a esto la Ley Especial de Inclusión para las Personas Con Discapacidad que entró en vigencia desde el 1 de enero de este año todavía no cuenta con su respectivo reglamento, pese a que la misma ley establecía un plazo de 180 días para que se elaborase dicha normativa.

El directivo de ASCES considera “queda claro cuales son las prioridades para este gobierno entonces, y en esas no cabemos las personas ciegas”.

Vale destacar que en la última sesión plenaria la Asamblea Legislativa aprobó un fideicomiso por $150 millones para la implementación del bitcoin a partir del próximo 7 de septiembre; de aquí saldrán los $30 que el gobierno otorgará a cada ciudadano con la pretensión de incentivarle a que utilice la criptodivisa.

