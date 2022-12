Golpes, puños y maltratos fueron los que se vieron en Miami

Escucha este artículo Escucha este artículo

Golpes, puños y maltratos fueron los que se vieron en la pasarela del diseñador Yoel carmona en la ciudad de Miami

El pasado 26 de Noviembre se llevó a cabo en la ciudad de Miami, el gran evento «Gala Drama» donde el tricolor nacional fue honrado en el mundo de la moda en Miami.

Y es que el famoso diseñador de moda venezolano Yoel Carmona, fue el invitado desde New York para debutar con su colección «Grito de mujer».Una pasarela única donde observamos por primera vez y con impacto a las mujeres golpeadas y maltratadas, presentando los diferentes tipos de violencia por las que a diario sufren. Impactante fue ver en el público mujeres con lágrimas en los ojos y un mensaje fuerte y contundente: «Mujeres no están solas».De esta manera las mujeres gritaron: «No más mujer, no más maltrato».

Es una campaña maravillosa que se ha presentado dentro y fuera de Estados Unidos y en su debut recibió los aplausos del público.Lo más gratificante fue ver la bandera de Venezuela representada en tres faldas el día de ayer, realzando a su país y sus logros.

Dice Yoel Carmona , no están solas!! Levanten su voz y defiendan sus derechos! No más miedo, Es hora de decir No Más.

