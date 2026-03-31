Operativo contra cartel deja cinco capturados y arsenal decomisado en Huehuetenango

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Guatemala–Un operativo de seguridad desarrollado en el departamento de Huehuetenango derivó en un enfrentamiento armado entre fuerzas estatales y presuntos integrantes de una estructura de narcotráfico que opera en la zona fronteriza entre Guatemala y México, informaron autoridades.

De acuerdo con la investigación, el procedimiento fue ejecutado tras varias semanas de seguimiento a supuestos cabecillas vinculados a un cartel mexicano. La intervención se produjo cuando elementos del Ejército y de la Policía Nacional Civil iniciaron la persecución de varios sospechosos, quienes se refugiaron en un inmueble ubicado en la aldea Las Espuelas, municipio de La Democracia.

Según el Ministerio Público, al ingresar al lugar (un predio de gran extensión que anteriormente funcionaba como centro nocturno) las fuerzas de seguridad fueron recibidas por individuos armados con fusiles de alto calibre, lo que desencadenó el intercambio de disparos.

Como resultado del operativo, cinco personas fueron capturadas, entre ellas un menor de edad, mientras que al menos tres sospechosos lograron huir hacia la zona fronteriza.

Durante las diligencias, las autoridades también detectaron la presencia de drones que presuntamente eran utilizados para vigilar los movimientos de las fuerzas de seguridad. Uno de estos dispositivos fue derribado en el lugar.

En el interior del inmueble fue localizado un amplio arsenal que incluye 16 fusiles, más de un centenar de cargadores para armas largas, cargadores para armas cortas, armas de fuego adicionales, aproximadamente 30 mil municiones, radios de comunicación, motocicletas, chalecos antibalas y equipo táctico.

Debido a la magnitud del lugar, equipos fiscales y de investigación continuaron el procesamiento de la escena en busca de más evidencias, incluyendo posibles escondites de armas, dinero u otros indicios relacionados con la estructura criminal.

De forma paralela, el Ministerio de la Defensa informó que en áreas cercanas al sitio del enfrentamiento se localizaron armas adicionales abandonadas, entre ellas fusiles, una escopeta, granadas de fragmentación, cargadores, municiones y equipo de comunicación.

Las autoridades no descartan nuevos hallazgos en la zona mientras continúan las operaciones y el análisis del material incautado.

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