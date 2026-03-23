Guatemala desplegará más de 42 mil policías para reforzar seguridad en Semana Santa

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Guatemala–El Ministerio de Gobernación de Guatemala anunció el despliegue de más de 42 mil agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) como parte de un plan nacional de seguridad para la temporada de Semana Santa 2026.

La estrategia busca garantizar la seguridad de la población ante el incremento de movilización hacia destinos turísticos, actividades religiosas y espacios públicos con alta concentración de personas.

El operativo contempla patrullajes a pie y motorizados, así como presencia policial en procesiones, carreteras y sitios turísticos. También se instalarán puestos de control en puntos estratégicos del país para verificar documentación, prevenir delitos y detectar vehículos con reporte de robo.

Las autoridades informaron que el plan incluye acciones de prevención y vigilancia en zonas residenciales que quedan desocupadas durante la temporada, con el objetivo de reducir robos en viviendas. Para ello, se utilizarán herramientas tecnológicas como drones y personal especializado en investigación.

Además, se reforzará la seguridad en eventos religiosos y espacios con alta afluencia de personas, donde se busca prevenir delitos como hurtos y la actuación de carteristas.

El despliegue será progresivo e involucrará a gran parte del personal activo de la institución, en respuesta al aumento de actividades durante la Semana Santa, una de las épocas de mayor movimiento en el país.

Según las autoridades, el plan combina acciones de prevención, control y respuesta para asegurar el desarrollo de las actividades religiosas y recreativas en un entorno seguro a nivel nacional.

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