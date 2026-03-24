Tres presuntos violadores capturados en Escuintla

En el marco de operativos realizados por investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), se logró la captura de tres hombres señalados por delitos de violación en distintos municipios de Escuintla.

En La Gomera, fue detenido Edgar “N”, de 33 años, en cumplimiento a una orden de captura por el delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación. Según las investigaciones, el hombre habría abusado sexualmente de una menor de edad en el año 2022.

En otro allanamiento efectuado en San Vicente Pacaya, las autoridades capturaron a Nelson “N”, de 21 años, también requerido por el delito de violación.

Finalmente, en la vía pública de la comunidad Los Apantillos, Guanagazapa, fue aprehendido Fidelio “N”, de 76 años, señalado por violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación.

Las capturas forman parte de una estrategia de seguridad que busca combatir delitos sexuales y garantizar justicia para las víctimas. La Policía Nacional Civil destacó que estos operativos refuerzan la confianza ciudadana en las instituciones y envían un mensaje claro contra la impunidad.

La población de Escuintla ha manifestado preocupación por el aumento de casos de violencia sexual en la región, lo que resalta la necesidad de fortalecer la prevención y atención integral a las víctimas. Las autoridades reiteran su compromiso de continuar con investigaciones y operativos para frenar este tipo de delitos que afectan gravemente a la sociedad guatemalteca.

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