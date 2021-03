Hilco Global ofrece becas para estudiantes de Little Village de Chicago

Hilco Global ofrecerá por tercer año consecutivo dos oportunidades de beca para estudiantes que vivan en la comunidad de Little Village en Chicago.

“Ofrecer este programa por tercer año demuestra el continuo apoyo de Hilco Redevelopment Partners a nuestros vecinos en la comunidad de Little Village. Los estudiantes que apoyamos todos los años continúan asombrándome; estamos honrados de ser parte de sus travesías educacionales”, dijo Roberto Pérez, director ejecutivo de Hilco Redevelopment Partners.

Según Hilco Global, la beca 2021 se otorgará a dos estudiantes que vivan en el vecindario de Little Village y estén cursando una carrera en un programa de oficios especializados en uno de los siete colegios universitarios municipales de Chicago. Se les otorgará cada año académico y es renovable hasta por dos años, siempre que los estudiantes mantengan su buen rendimiento académico y cumplan con los criterios de elegibilidad.

De acuerdo a Hilco, la beca se puede utilizar para gastos relacionados con educación, incluidos matrícula, aranceles, libros y equipamiento necesario para completar el programa de la carrera.

“Cuando comencé mis postulaciones a la educación superior, estaba preocupada por el esfuerzo económico que tendría que hacer mi familia. Gracias a esta beca, he proseguido mi educación en Yale y no podría haberlo hecho sin este programa. El programa Hilco Scholars fue una oportunidad que no podía rechazar”, expresó Rudy Cordero, anterior beneficiaria de la beca Hilco Scholar.

Cabe mencionar que el programa denominado “Hilco Scholars”, está aceptando en este momento solicitudes en su página www.HilcoScholars.com de candidatos calificados que asistan o piensen asistir a uno de los colegios universitarios municipales de Chicago

El proceso de postulación está abierto hasta el 2 de mayo de 2021 y la beca se concederá antes del inicio del semestre de otoño de 2021. Asi mismo reafirmar que los postulantes deben residir en el vecindario de Little Village en Chicago (códigos postales 60608 o 60623) y deben ser graduados de enseñanza secundaria o haber recibido el GED.

FUENTE: Hilco Redevelopment Partners.