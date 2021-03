Hombre alega que fue despedido injustamente por contraer COVID-19

Un hombre está demandando a una empresa de Canoga Park, alegando que fue despedido injustamente a finales del 2020 por contraer el COVID-19, esto a pesar de que le mostró a su supervisor evidencia de que probablemente ya no era contagioso.

De acuerdo con la demanda del Tribunal Superior de Los Ángeles de Cesar Berumen contra Texston Industries Inc. alega despido injustificado, discriminación por discapacidad, no evitar la discriminación, no pagar las horas extra y no proporcionar descansos y comidas.

César Berumen busca daños compensatorios y punitivos no especificados en la demanda presentada el lunes 16 de marzo.