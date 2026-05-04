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Hombre nicaragüense es asesinado con arma blanca en San Miguel

May 4, 2026 #Crimen, #El Salvador, #Homicidio, #Nicaragüense, #PNC, #San Miguel, #Seguridad, #Violencia

Día a Día News

ElSalvador–Un hombre de 43 años, de nacionalidad nicaragüense, fue asesinado con arma blanca en el departamento de San Miguel, específicamente en el municipio de San Miguel Centro, informó la tarde del domingo la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con el informe policial, la víctima presentaba múltiples lesiones provocadas con arma blanca, las cuales le causaron la muerte en el lugar del hecho.

Tras el homicidio, equipos de Inteligencia e Investigaciones de la PNC desplegaron un operativo en la zona con el objetivo de ubicar y capturar al responsable. Hasta el momento, las autoridades no han brindado detalles sobre las circunstancias del crimen ni sobre la identidad del presunto atacante.

En cuanto a cifras oficiales, la PNC reportó tres homicidios durante abril, en contraste con los diez registrados en marzo, según datos institucionales.

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