Bukele inaugura tercer paquete de 70 escuelas renovadas en el país

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ElSalvador–El presidente, Nayib Bukele, inauguró este domingo un tercer paquete de 70 centros educativos remodelados, como parte del programa gubernamental “Dos Escuelas por Día”, con el que se busca renovar la infraestructura escolar a nivel nacional.

El acto principal se desarrolló en el Centro Escolar Colonia Alvarado, en Acajutla, desde donde se realizaron conexiones virtuales con otras instituciones para llevar a cabo inauguraciones simultáneas junto a docentes, estudiantes y padres de familia.

Con esta nueva entrega, el programa alcanza 210 escuelas intervenidas en un período de cinco meses. De acuerdo con datos oficiales, estas obras representan una inversión de $184.8 millones.

Durante la actividad, el mandatario destacó el ritmo de ejecución del proyecto y su alcance a nivel nacional.

“Cada día se inicia la construcción de dos escuelas”, afirmó Bukele.

El Gobierno también informó que el plan contempla la intervención de 694 centros educativos en distintas fases, con una proyección de inversión de $690 millones. Actualmente, se reportan alrededor de 700 escuelas en proceso de ejecución.

Las autoridades señalaron que estas mejoras incluyen infraestructura renovada, acceso a tecnología y conectividad a internet, con impacto en más de 114,000 estudiantes en todo el país.

En el evento, también participó la comunidad educativa. Un estudiante del centro escolar sede expresó: “Tener un lugar digno donde estudiar es fundamental porque aquí es donde formamos nuestro futuro”.

Bukele indicó que el programa forma parte de una estrategia más amplia que incluye la implementación de un nuevo currículo educativo y proyectos dirigidos a la primera infancia.

Además, vinculó el desarrollo educativo con el contexto de seguridad en el país, señalando que comunidades que anteriormente enfrentaban problemas de violencia han retomado sus actividades escolares.

«Esto no se trata solo de construir escuelas, se trata de arreglar nuestro sistema educativo y que así como somos ejemplos en seguridad, porque somos ejemplo para el mundo, lo seamos también en educación…Parece imposible, algunos se reirán, pero así dijeron de la seguridad, que no se podía, que era imposible, que teníamos que vivir con eso. Demostramos que no fue así», dijo el Presidente Bukele .

El mandatario reconoció que aún existen desafíos en el sistema educativo, debido al estado en que se encontraban muchos centros escolares, y reiteró que el objetivo es avanzar en la renovación total de la infraestructura educativa en El Salvador.

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